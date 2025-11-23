8 học sinh đầu tiên giành học bổng chính phủ New Zealand hệ đại học

Trong năm đầu tiên Chính phủ New Zealand trao học bổng hệ đại học (NZUA) dành riêng cho học sinh Việt Nam, 8 em trúng tuyển.

Lễ trao học bổng được Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức chiều 23/11.

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM, đánh giá các em không chỉ tài năng, mà còn là cầu nối văn hóa và tri thức giữa hai quốc gia. Ông kỳ vọng các du học sinh sẽ mang những giá trị của nền giáo dục New Zealand đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Đại diện Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM, ENZ và các học sinh giành học bổng NZUA năm 2025. Ảnh: ENZ

Học bổng NZUA được Thủ tướng New Zealand công bố trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 2, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là học bổng bậc đại học đầu tiên của chính phủ nước này dành cho học sinh Việt Nam. Mỗi suất trị giá 15.000 NZD (khoảng 220 triệu đồng).

Để ứng tuyển, học sinh cần nộp bảng điểm năm cuối cấp, chứng chỉ tiếng Anh, một video dài tối đa 1,5 phút về bản thân, hiểu biết về New Zealand và kế hoạch học tập nếu nhận học bổng, thư mời nhập học và bản scan hộ chiếu còn hiệu lực.

Theo ENZ, học sinh có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 7.0 là đủ điều kiện để ứng tuyển.

New Zealand hiện có hơn 63.000 du học sinh, trong đó sinh viên Việt Nam khoảng 1.700. Ngoài NZUA, trước đó, học sinh và sinh viên Việt Nam đã được Chính phủ New Zealand cấp học bổng dành cho học sinh trung học (NZSS) và sau đại học (Manaaki).

Cả tám đại học của nước này, gồm Đại học Auckland, Công nghệ Auckland, Massey, Waikato, Victoria Wellington, Canterbury, Lincoln và Otago, nằm trong nhóm 2% (top 300) theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2025.

Khánh Linh