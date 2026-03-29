74 người bị khởi tố trong vụ chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường

Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép.

Ngày 29/3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau.

Họ là cán bộ, lãnh đạo trong cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và thuộc 59 doanh nghiệp xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước.

Khám xét hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải, công an phát hiện có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng, báo đỏ thì nhà máy sẽ bị ngừng hoạt động sản xuất nên các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để duy trì số lượng cho đạt ngưỡng.

Các thiết bị bị thu giữ. Ảnh: VTV

Theo công an, thiết bị quan trắc được lắp đặt trong các công ty phát ra nước thải và nguồn thải để giám sát. Thiết bị được dán niêm phong, có camera giám sát riêng nhưng thực tế thì hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí can thiệp từ xa.

Tại các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình 2, đến các công ty nhôm, thép, môi trường phát ra khí thải, rác thải đều bị chỉnh sửa chỉ số. Khi kết quả truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp từ vượt ngưỡng thành đạt ngưỡng cho phép.

Phạm Dự