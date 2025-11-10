TP HCMHàng trăm y bác sĩ Chợ Rẫy phối hợp các bệnh viện từ Nam ra Bắc cùng chạy đua lấy và ghép 12 tạng từ hai người hiến chết não, mang lại sự sống cho 12 bệnh nhân.

Ngày 10/11, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong ba ngày (7-9/11) các y bác sĩ đã làm việc xuyên đêm, không kể ngày nghỉ để kịp thời tiếp nhận hai đợt hiến ghép tạng, cứu sống 12 người bệnh. Trong đó, riêng Chợ Rẫy thực hiện ghép 7 tạng, bao gồm hai ca ghép tim, 4 ca ghép thận và một ca ghép phổi - ca đầu tiên tại bệnh viện cũng như khu vực phía Nam.

Đêm 9/11, khi bệnh viện nhận thông tin về một người đàn ông 32 tuổi ở Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, các đội phẫu thuật của Chợ Rẫy lập tức lên đường. Trước đó, sau khi các bác sĩ xác định nạn nhân chết não, gia đình anh nén đau thương, đồng ý hiến tặng mô tạng.

72 giờ chạy đua lấy ghép 12 tạng từ hai người hiến chết não Cảnh sát giao thông TP HCM mở đường vận chuyển tạng từ Bệnh viện Bà Rịa về Bệnh viện Chợ Rẫy. Lực lượng công an phải chia thành nhiều nhóm, hỗ trợ vận chuyển các tạng khác nhau về Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, ra sân bay về Huế và về Hà Nội. Video: Bệnh viện cung cấp

Với sự hỗ trợ của Cảnh sát Giao thông TP HCM và lực lượng an ninh sân bay, 6 tạng hiến đã được vận chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện ở cả ba miền. Trái tim người hiến vượt quãng đường về Chợ Rẫy chỉ trong 64 phút – một kỷ lục về thời gian, kịp thời cứu sống một bệnh nhân nam 37 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Gan được chia đôi, một nửa chuyển ra Huế ghép cho một bệnh nhi, nửa còn lại ghép cho người đàn ông 34 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Hai thận được ghép cho các bệnh nhân 17 và 33 tuổi tại Chợ Rẫy.

Do không thể vào kịp, êkíp Bệnh viện Phổi Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ lấy phổi cho các bác sĩ Chợ Rẫy. Dựa trên kinh nghiệm từ ca ghép phổi vừa thực hiện trước đó, đội ngũ Chợ Rẫy đã lấy, bảo quản và vận chuyển thành công tạng ra Hà Nội, kịp ghép cho một bệnh nhân khác.

Trước đó, vào ngày 7/11, một người đàn ông 49 tuổi bị chấn thương sọ não nặng cũng được gia đình đồng ý hiến tạng sau khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không thành. Từ nguồn hiến này, các bác sĩ ghép thành công một tim, hai thận và một phổi ngay tại Chợ Rẫy vào rạng sáng 8/11. Hai giác mạc cũng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại ánh sáng cho hai người bệnh.

Bác sĩ CK2 Hoàng Khắc Chuẩn, Trưởng khoa Ngoại Thận Tiết niệu, kể khi nhận tin về ca hiến ở Bà Rịa, êkíp của ông vừa xong hai ca mổ ghép, đang dự hội nghị khoa học nhưng phải gác lại mọi việc để lên đường.

"Cảnh sát giao thông mở đường giúp tạng về sớm, đảm bảo chất lượng, nhưng ai nấy đều mệt lả. Bước xuống xe là ói mật xanh mật vàng", bác sĩ Chuẩn chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mặc niệm tri ân bệnh nhân trước khi mổ lấy tạng ca hiến đầu tiên, ngày 8/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Việt, đây là lần đầu Chợ Rẫy điều phối hai ca hiến tạng chết não liên tiếp, trực tiếp mổ hai ca ghép tim, 4 ca ghép thận trong thời gian ngắn, bên cạnh một ca ghép phổi đầu tiên và một ca hỗ trợ lấy phổi chuyển ra Hà Nội. Quá trình trước cũng như sau khi lấy, ghép tạng, các kíp hồi sức còn phải liên tục túc trực, đảm bảo các chỉ số bảo vệ tạng hiến, tránh ảnh hưởng đến chất lượng tạng.

"Hoàn thành ca ghép đầu tiên ai nấy đều mệt rã rời, nhưng khi nghe tin có thêm người hiến tạng, không ai do dự, bởi dừng lại nghĩa là phụ tấm lòng người hiến, phụ cơ hội sống của những người đang mòn mỏi chờ", bác sĩ Việt nói, đồng thời bày tỏ tri ân đến người hiến tạng và gia đình trong thời khắc đau buồn tột cùng đã nghĩ đến việc sẻ chia sự sống cho nhiều người khác.

Lê Phương