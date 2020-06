Tôi 30 tuổi, gia đình bốn người, đi làm cả đi và về khoảng 20 km mỗi ngày, chủ yếu trong phố, cuối tuần đi chơi xa. (Huy Hoàng)

Tài chính khoảng 700 triệu (lăn bánh), xin hỏi độc giả có kinh nghiệm tôi nên mua sedan hạng B, C nào. Tôi phân vân giữa Accent 1.4 AT bản đủ, Cerato 1.6 Luxury và Elantra 1.6 AT.