700 triệu đồng hoàn thiện nhà thông tầng 140 m2 mang tinh thần nghệ thuật

Đây là dự án nhà ở dành cho một cặp vợ chồng mong muốn không gian sống mang cá tính rõ ràng, đặt yếu tố nghệ thuật song hành cùng công năng sử dụng.
Dự án thông tầng với diện tích mặt sàn 140 m2 (nằm trong công trình có tổng diện tích xây dựng 500 m2, quy mô 5 tầng) được hoàn thiện với ngân sách nội thất 700.000.000 đồng.
Đây là dự án nhà ở dành cho một cặp vợ chồng mong muốn không gian sống mang cá tính rõ ràng, đặt yếu tố nghệ thuật song hành cùng công năng sử dụng.
Dự án thông tầng với diện tích mặt sàn 140 m2 (nằm trong công trình có tổng diện tích xây dựng 500 m2, quy mô 5 tầng) được hoàn thiện với ngân sách nội thất 700.000.000 đồng.
Tinh thần thiết kế được triển khai nhất quán từ ý tưởng kiến trúc đến chi tiết nội thất. Không gian thông tầng đóng vai trò trung tâm, kết hợp mảng tường cong xuyên suốt từ sàn lên trần, tạo cảm giác liền mạch và dẫn dắt thị giác.
Các đường cong không tuân theo nhịp điệu hình học cứng nhắc, được xử lý mềm mại đồng thời tạo nhiều góc nhìn khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.
Tinh thần thiết kế được triển khai nhất quán từ ý tưởng kiến trúc đến chi tiết nội thất. Không gian thông tầng đóng vai trò trung tâm, kết hợp mảng tường cong xuyên suốt từ sàn lên trần, tạo cảm giác liền mạch và dẫn dắt thị giác.
Các đường cong không tuân theo nhịp điệu hình học cứng nhắc, được xử lý mềm mại đồng thời tạo nhiều góc nhìn khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.
Khu sinh hoạt chung gồm phòng khách và bếp được tổ chức liên thông trên diện tích khoảng 70 m2. Thang máy, thang bộ và khu vệ sinh được gom gọn về một phía, nhường không gian cho các khu vực sinh hoạt chính. Cách bố trí này giúp tận dụng hai mặt thoáng, đưa ánh sáng và gió tự nhiên lan tỏa khắp mặt bằng.
Khu sinh hoạt chung gồm phòng khách và bếp được tổ chức liên thông trên diện tích khoảng 70 m2. Thang máy, thang bộ và khu vệ sinh được gom gọn về một phía, nhường không gian cho các khu vực sinh hoạt chính. Cách bố trí này giúp tận dụng hai mặt thoáng, đưa ánh sáng và gió tự nhiên lan tỏa khắp mặt bằng.
Phòng khách được định hình bởi bộ sofa bo cong kích thước lớn, đặt theo bố cục mở, hướng về trung tâm sinh hoạt. Bàn trà dạng module với các khối tròn và bán nguyệt được thiết kế đồng bộ, nhấn mạnh ngôn ngữ hình học chủ đạo.
Phòng khách được định hình bởi bộ sofa bo cong kích thước lớn, đặt theo bố cục mở, hướng về trung tâm sinh hoạt. Bàn trà dạng module với các khối tròn và bán nguyệt được thiết kế đồng bộ, nhấn mạnh ngôn ngữ hình học chủ đạo.
Yếu tố nghệ thuật được thể hiện xuyên suốt thông qua vật liệu và các chi tiết thiết kế riêng. Sơn hiệu ứng tông đất, gỗ tự nhiên và ánh sáng vàng ấm được sử dụng có chủ đích để định hình cảm xúc không gian.
Một số chi tiết “signature” được thiết kế độc bản như đèn bàn ăn tạo hình điêu khắc, vách tivi hay hệ tủ console rời, góp phần tạo nhận diện riêng cho công trình.
Yếu tố nghệ thuật được thể hiện xuyên suốt thông qua vật liệu và các chi tiết thiết kế riêng. Sơn hiệu ứng tông đất, gỗ tự nhiên và ánh sáng vàng ấm được sử dụng có chủ đích để định hình cảm xúc không gian.
Một số chi tiết “signature” được thiết kế độc bản như đèn bàn ăn tạo hình điêu khắc, vách tivi hay hệ tủ console rời, góp phần tạo nhận diện riêng cho công trình.
Sau không gian khách là khu trà đạo với sàn nâng cốt nhẹ. Nội thất tại đây được tiết chế, tập trung vào các đường cong uốn lượn ở hệ kệ trang trí. Các vật dụng thủ công, bình gốm và ánh sáng dịu tạo nên nhịp điệu chậm rãi, giúp kết nối các không gian.
Sau không gian khách là khu trà đạo với sàn nâng cốt nhẹ. Nội thất tại đây được tiết chế, tập trung vào các đường cong uốn lượn ở hệ kệ trang trí. Các vật dụng thủ công, bình gốm và ánh sáng dịu tạo nên nhịp điệu chậm rãi, giúp kết nối các không gian.
Hệ tủ bếp sử dụng sơn hiệu ứng giả gỉ sắt, yêu cầu kỹ thuật thi công cao, mang lại chiều sâu và cảm giác thô mộc có kiểm soát. Bàn đảo bếp được tạo hình bo cong như một khối điêu khắc trung tâm. Trần bếp được xử lý bằng sơn hiệu ứng với các mảng cong chuyển tiếp, đóng vai trò như một lớp không gian thứ hai, giúp làm dịu cảm giác khối lớn bên dưới và liên kết tổng thể kiến trúc.
Hệ tủ bếp sử dụng sơn hiệu ứng giả gỉ sắt, yêu cầu kỹ thuật thi công cao, mang lại chiều sâu và cảm giác thô mộc có kiểm soát. Bàn đảo bếp được tạo hình bo cong như một khối điêu khắc trung tâm. Trần bếp được xử lý bằng sơn hiệu ứng với các mảng cong chuyển tiếp, đóng vai trò như một lớp không gian thứ hai, giúp làm dịu cảm giác khối lớn bên dưới và liên kết tổng thể kiến trúc.
Phòng ngủ master với mảng tường đầu giường sơn hiệu ứng tông beige nhạt kết hợp đường cong tạo hình đóng vai trò điểm nhấn. Giường dáng thấp bọc vải sáng màu, tab đầu giường bo tròn và hệ tủ cánh phẳng tay nắm âm giúp không gian gọn gàng.
Phòng ngủ master với mảng tường đầu giường sơn hiệu ứng tông beige nhạt kết hợp đường cong tạo hình đóng vai trò điểm nhấn. Giường dáng thấp bọc vải sáng màu, tab đầu giường bo tròn và hệ tủ cánh phẳng tay nắm âm giúp không gian gọn gàng.
Bàn làm việc bố trí cạnh cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giữ sự yên tĩnh cho khu vực nghỉ ngơi.
Bàn làm việc bố trí cạnh cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giữ sự yên tĩnh cho khu vực nghỉ ngơi.
Khu vệ sinh tiếp nối tinh thần tối giản với vật liệu sáng màu, hệ lavabo liền khối và gương lớn nhằm tăng cảm giác rộng và sáng.
Khu vệ sinh tiếp nối tinh thần tối giản với vật liệu sáng màu, hệ lavabo liền khối và gương lớn nhằm tăng cảm giác rộng và sáng.
Phòng ngủ bé gái được thiết kế theo bảng màu trung tính, ưu tiên an toàn và khả năng sử dụng lâu dài.
Phòng ngủ bé gái được thiết kế theo bảng màu trung tính, ưu tiên an toàn và khả năng sử dụng lâu dài.
Phòng ngủ bé trai với phong cách hiện đại, sử dụng gam trắng, be và gỗ sáng. Bố cục phòng mạch lạc với giường thấp, đầu giường bọc nệm và hệ tủ, bàn học thiết kế liền mạch.
Phòng ngủ bé trai với phong cách hiện đại, sử dụng gam trắng, be và gỗ sáng. Bố cục phòng mạch lạc với giường thấp, đầu giường bọc nệm và hệ tủ, bàn học thiết kế liền mạch.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects