700 triệu đồng hoàn thiện nhà thông tầng 140 m2 mang tinh thần nghệ thuật

Đây là dự án nhà ở dành cho một cặp vợ chồng mong muốn không gian sống mang cá tính rõ ràng, đặt yếu tố nghệ thuật song hành cùng công năng sử dụng.

Dự án thông tầng với diện tích mặt sàn 140 m2 (nằm trong công trình có tổng diện tích xây dựng 500 m2, quy mô 5 tầng) được hoàn thiện với ngân sách nội thất 700.000.000 đồng.