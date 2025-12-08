7 trận cầu đáng chờ đợi ở vòng bảng World Cup 2026

Brazil - Morocco, lượt đầu bảng C, ngày 13/6. Brazil giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, với năm lần vô địch. Tuy nhiên, hào quang xưa chỉ còn là hoài niệm đối với đất nước hơn 200 triệu dân. Thành tích tốt nhất của họ từ năm 2002 là bán kết World Cup 2014, nơi hằn sâu cơn ác mộng thua Đức 1-7 ngay trên sân nhà. Brazil chỉ mới lấy lại phần nào tự tin nửa năm qua khi chiêu mộ thành công HLV Carlo Ancelotti.
Trong khi đó, Morocco là thế lực mới nổi. Năm 2022, thầy trò HLV Walid Regragui trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Họ tập hợp được nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại châu Âu như Yassine Bounou, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Abde Ezzalzouli, Youssef En-Nesyri, hay Brahim Diaz. Trong trận giao hữu vào năm 2023, Morocco thắng Brazil 2-1.
Bảng C còn có sự góp mặt của Scotland và Haiti.
Hà Lan - Nhật Bản, lượt đầu bảng F, ngày 14/6. Tiền vệ Wataru Endo nhiều khả năng đối đầu với bốn đồng đội ở CLB Liverpool, gồm Virgil Van Dijk, Cody Gakpo, Jeremie Frinpong và Ryan Gravenberch.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, Hà Lan chỉ còn thiếu một bước để trở thành một ứng cử viên nặng ký. Họ vào bán kết Euro 2024, rồi vượt qua vòng loại World Cup với thành tích bất bại. Trong hai trận tứ kết Nations League với Tây Ban Nha hồi tháng 3, Hà Lan hòa chung cuộc 5-5, rồi mới chịu thua 4-5 trong loạt luân lưu.
Nhật Bản cũng đang trên đường trở thành một thế lực mới. Ở World Cup 2022, thầy trò HLV Hajime Moriyasu gây bất ngờ khi thắng cả Đức và Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Họ tiếp tục thắng Đức 4-1 trong trận giao hữu năm 2023 và Brazil 3-2 hồi tháng 10 vừa qua.
Bảng F còn có sự góp mặt của Tunisia và đội thắng nhóm B loạt trận play-off châu Âu.
Tây Ban Nha - Uruguay, lượt cuối bảng H, ngày 26/6. Lamine Yamal nhiều khả năng đối đầu với đồng đội ở Barca, Ronald Araujo, cũng như tiền vệ bên phía Real, Federico Valverde.
Theo các nhà cái, Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup. Nhà đương kim vô địch Euro tập hợp được nhóm cầu thủ đang đạt độ chín như Marc Cucurella, Mikel Merino, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, với thế hệ trẻ ngày càng lên chân như Yamal, Pedri, hay Dean Huijsen. Ngay cả khi vắng Yamal, Tây Ban Nha vẫn thắng 4-0 trên sân Grudia.
Uruguay không còn sắc bén như thời sở hữu Luis Suarez và Edison Cavani, nhưng sức mạnh tổng thể không hề thuyên giảm. Tại vòng loại Nam Mỹ, thầy trò HLV Marcelo Bielsa chỉ xếp sau Argentina, Ecuador và Colombia. Họ thắng 2-0 và hòa 1-1 trên sân Brazil, xen lẫn trận thắng 2-0 trên sân Argentina.
Bảng H còn sự góp mặt của Arab Saudi và Cape Verde.
Pháp - Senegal, lượt đầu bảng I, ngày 16/6. Trận thua Senegal 0-1 trong ngày khai mạc World Cup 2002 là một kỷ niệm đau thương đối với Pháp. Sau đó, nhà đương kim vô địch hòa Uruguay 0-0, thua Đan Mạch 0-2, rồi bị loại ngay từ vòng bảng.
Pháp của hiện tại cũng có vị thế lớn không kém năm xưa. HLV Didier Deschamps đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở mọi tuyến, gồm cả Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, William Saliba và Jules Kounde. Họ thể hiện rõ sức mạnh khi vô địch World Cup 2018 và vào chung kết năm 2022.
Trong khi đó, Senegal chỉ xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp FIFA. Họ vắng mặt ba World Cup liên tiếp, trước khi bị loại ở vòng bảng năm 2018 và vòng 1/8 năm 2022. Tuy nhiên, với những cầu thủ như Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gueye hay Nicolas Jackson, Senegal sẵn sàng gây bất ngờ một lần nữa nếu Pháp phạm sai lầm.
Pháp - Na Uy, lượt cuối bảng I, ngày 26/6. Trận đấu là cuộc đối đầu cá nhân giữa Kylian Mbappe và Erling Haaland, hai tiền đạo có phong độ cao nhất mùa này. Mbappe vừa ghi được 25 bàn trong 20 trận cho Real, còn Haaland có 20 bàn trong 19 trận cho Man City.
Thiệt thòi lớn nhất của Haaland là Na Uy không có chiều sâu sức mạnh như Pháp. Tuy nhiên, với những cầu thủ vệ tinh như Alexander Sorloth, Martin Odegaard, Oscar Bobb hay Julian Ryerson, tiền đạo 25 tuổi vẫn tạo sự khác biệt. Na Uy vừa thắng cả tám trận vòng loại châu Âu, trong đó có hai trận thắng Italy 3-0 và 4-1.
Bảng I còn có sự góp mặt của đội thắng nhóm 2 play-off quốc tế.
Bồ Đào Nha - Colombia, lượt cuối bảng K, ngày 27/6. Sau thế hệ vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha lại xây dựng được một đội tuyển mạnh mẽ xung quanh Cristiano Ronaldo. Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Rafael Leao đều thuộc nhóm cầu thủ được theo đuổi nhiều nhất thế giới. Họ khẳng định rõ sức mạnh qua chức vô địch Nations League 2025 và các chiến thắng ở vòng loại World Cup.
Colombia cũng đang khao khát thể hiện bản thân. HLV Nestor Lorenzo bước đầu thành công trong việc hòa hợp các cựu binh như James Rodriguez, Jhon Cordoba với những cầu thủ đang đạt độ chín như Luis Diaz, Luis Javier Suarez, Davinson Sanchez hay Daniel Munoz. Họ vào chung kết Copa America 2024, trước khi về thứ ba vòng loại Nam Mỹ.
Bảng K còn sự góp mặt của Uzbekistan và đội thắng nhóm 1 play-off quốc tế.
Anh - Croatia, lượt đầu bảng L, ngày 17/6: Trong trận bán kết World Cup 2018, hai bàn của Ivan Perisic và Mario Mandzukic giúp Croatia thắng ngược sau khi bị dẫn từ phút thứ năm. Ba năm sau đó, Anh mới phục hận thành công khi thắng 1-0 ở vòng bảng Euro.
Anh đang làm mới đội hình dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel. Họ thắng cả tám trận vòng loại, ghi 22 bàn và không để lọt lưới lần nào.
Trong khi đó, Croatia vẫn phụ thuộc vào tiền vệ 40 tuổi Luka Modric và tiền đạo 36 tuổi Ivan Perisic. Tuy nhiên, họ vẫn là một đối thủ khó chịu cho các đại gia. Trong hai trận tứ kết Nations League với Pháp hồi tháng 3, Croatia hòa chung cuộc 2-2, rồi mới thua 4-5 trong loạt luân lưu.
Bảng L còn có sự góp mặt của Ghana và Panama.
2026 là kỳ thứ 23 của World Cup, kể từ kỳ đầu tiên tại Uruguay năm 1930. Với 48 đội góp mặt, sẽ có 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ - Mexico - Canada hè sang năm, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Ở kỳ gần nhất tại Qatar năm 2022, chỉ có 64 trận đấu.
Các đội tuyển đã giành suất dự VCK: Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức, Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia, Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Nam Phi, Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand.
Còn 6 suất chưa xác định cho đến tháng Ba năm sau. Với play-off vòng loại châu Âu, 16 đội sẽ cạnh tranh 4 vé, trong đó có những ứng viên như Italy, Xứ Wales, Thụy Điển, Ba Lan, Đan Mạch hay Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi tại vòng loại liên lục địa, CHDC Congo và Iraq là những hạt giống, sẽ chờ đối thủ có thể là Jamaica, New Caledonia hoặc Bolivia, Suriname ở trận quyết định.
Ngọc Tuấn
Ảnh: AFP, Reuters, CLB, FIFA