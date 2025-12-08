7 trận cầu đáng chờ đợi ở vòng bảng World Cup 2026

Brazil - Morocco, lượt đầu bảng C, ngày 13/6. Brazil giàu thành tích nhất lịch sử World Cup, với năm lần vô địch. Tuy nhiên, hào quang xưa chỉ còn là hoài niệm đối với đất nước hơn 200 triệu dân. Thành tích tốt nhất của họ từ năm 2002 là bán kết World Cup 2014, nơi hằn sâu cơn ác mộng thua Đức 1-7 ngay trên sân nhà. Brazil chỉ mới lấy lại phần nào tự tin nửa năm qua khi chiêu mộ thành công HLV Carlo Ancelotti.

Trong khi đó, Morocco là thế lực mới nổi. Năm 2022, thầy trò HLV Walid Regragui trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Họ tập hợp được nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại châu Âu như Yassine Bounou, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Abde Ezzalzouli, Youssef En-Nesyri, hay Brahim Diaz. Trong trận giao hữu vào năm 2023, Morocco thắng Brazil 2-1.

Bảng C còn có sự góp mặt của Scotland và Haiti.