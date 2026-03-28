7 thực phẩm tăng khả năng mang thai cho phụ nữ

Quả bơ, trứng, rau xanh, quả mọng là những thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ cải thiện chất lượng trứng, giúp phụ nữ tăng khả năng mang thai.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết chất lượng trứng không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác mà còn chịu ảnh hưởng từ lối sống và chế độ ăn uống. Việc bổ sung đúng và đủ các nhóm thực phẩm dưới đây có thể góp phần cải thiện môi trường nội tiết, hỗ trợ quá trình phát triển nang trứng, từ đó giúp quá trình thụ thai tự nhiên cũng như các phương pháp hỗ trợ sinh sản thuận lợi hơn.

Bác sĩ Hạnh khám và tư vấn cho vợ chồng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Quả bơ

Quả bơ giàu axit béo không bão hòa đơn, vitamin E, cải thiện độ nhạy insulin và cân bằng nội tiết. Phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang theo dõi rụng trứng nên bổ sung loại trái cây này vào thực đơn khoảng một quả mỗi ngày, một tuần 3-4 lần. Có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn salad, tránh thêm nhiều đường hoặc sữa đặc vì có thể làm tăng đường huyết.

Trứng gà

Trứng chứa protein hoàn chỉnh, choline và vitamin D. Đây là những dưỡng chất hỗ trợ cấu trúc và chất lượng tế bào trứng. Cách chế biến tốt nhất là luộc, hấp, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ ảnh hưởng chuyển hóa. Ăn 3-5 quả mỗi tuần giúp duy trì nền tảng dinh dưỡng ổn định cho buồng trứng.

Cá béo

Các loại cá hồi, cá thu, cá mòi... giàu omega-3 cải thiện lưu lượng máu đến buồng trứng và giảm viêm. Phụ nữ trên 30 tuổi hoặc có dấu hiệu rối loạn nội tiết nên ăn cá khoảng 2-3 bữa một tuần, mỗi lần khoảng 100-150 g, nên ăn cá hấp, áp chảo nhẹ hoặc nướng.

Rau xanh đậm

Các loại rau xanh như bông cải xanh, cải bó xôi chứa axit folic, sắt và chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình trưởng thành của trứng. Bác sĩ Hạnh khuyến nghị ăn rau xanh mỗi ngày, có thể luộc, hấp hoặc xào, song không nên nấu chín kỹ làm mất vi chất. Liều lượng hợp lý là 300-500 g một ngày, chia thành nhiều bữa.

Trái cây mọng

Các loại trái cây như việt quất, dâu tây chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào trứng khỏi tác động của gốc tự do. Phụ nữ lớn tuổi hoặc có tiền sử sảy thai nên bổ sung các loại quả này vào thực đơn hàng ngày, có thể ăn trực tiếp, trộn với sữa chua hoặc xay sinh tố, hạn chế thêm đường.

Các loại hạt

Mỗi nắm nhỏ hạt hạnh nhân, óc chó, hạt hướng dương cung cấp kẽm, selen và vitamin E giúp ổn định nội tiết, hỗ trợ chất lượng trứng. Có thể ăn trực tiếp, trộn salad hoặc sữa hạt, song nên chọn loại không muối, không rang cháy.

Sữa nguyên béo

Sữa cung cấp vitamin D và chất béo cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone sinh sản. Nên uống 1-2 ly, tương đương 200-400 ml một ngày. Tuy nhiên, không dùng quá nhiều nếu có vấn đề về cân nặng hoặc rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Hạnh lưu ý bên cạnh chế độ ăn, phụ nữ cần ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, hạn chế căng thẳng kéo dài, tránh rượu bia, thuốc lá, tập thể dục nhẹ nhàng và duy trì cân nặng hợp lý. Dinh dưỡng có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng trứng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn các can thiệp y khoa khi cần thiết. Phụ nữ khó có con hoặc có tiền sử sảy thai nên đi khám tại bệnh viện để bác sĩ tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Đình Lâm