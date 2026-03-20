7 thói quen làm tăng đường huyết buổi sáng

Mức đường huyết thường xuyên tăng vào buổi sáng có thể do nhiều nguyên nhân liên quan đến giấc ngủ, vận động, ăn uống vào đêm hôm trước.

Nếu đường huyết liên tục cao vào buổi sáng, người bệnh nên kiểm tra chỉ số trước khi đi ngủ và qua đêm, đồng thời xem xét bất kỳ thói quen nào có thể góp phần gây ra tình trạng này.

Ăn vặt đêm khuya

Ăn vặt vào buổi tối không chỉ ảnh hưởng đến đường huyết ban đêm. Khi ngủ, quá trình tiêu hóa chậm lại, và tác động của đồ ăn vặt lên đường huyết có thể kéo dài đến sáng. Điều này đặc biệt đúng với các món ăn vặt nhiều tinh bột. Nếu bị đói vào cuối buổi tối, bạn nên chọn món ăn vặt ít tinh bột, giàu chất béo, protein và chất xơ để ít ảnh hưởng đến mức đường huyết vào ban đêm và buổi sáng hôm sau.

Ngủ kém

Giấc ngủ chất lượng cũng rất quan trọng đối với mức đường huyết. Nghiên cứu trên những người mắc bệnh tiểu đường cho thấy lượng đường trong máu sau khi ăn sáng cao hơn nếu ngủ không đủ giấc hoặc đi ngủ sau nửa đêm. Người thường xuyên đi ngủ sau nửa đêm hoặc ngủ không đủ giấc cũng có sự biến động lớn hơn về chỉ số đường huyết, bất kể họ có mắc bệnh tiểu đường hay không. Thiết lập thói quen ngủ lành mạnh với giờ ngủ đều đặn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu buổi sáng.

Căng thẳng mãn tính

Căng thẳng mạn tính làm tăng nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng của cơ thể. Hormone này ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường, kích thích gan tăng sản xuất glucose và giảm khả năng sử dụng glucose của tế bào. Kết quả là đường huyết tăng cao, lâu dài góp phần dẫn đến tình trạng kháng insulin.

Sử dụng insulin không đúng cách

Sử dụng loại insulin và thời điểm sử dụng không đúng hay không sử dụng đủ insulin nền cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến lượng đường trong máu cao vào buổi sáng. Nếu lượng đường trong máu của bạn thấp vào ban đêm, cơ thể sẽ bù lại bằng cách tạo ra nhiều đường hơn. Kết quả là lượng đường trong máu lúc đói cao vào buổi sáng. Nguyên nhân có thể xảy ra nếu dùng quá liều insulin nền. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Somogyi, đặt theo tên người phát hiện ra nó - nhà hóa học Michael Somogyi.

Bỏ bữa tối

Không nạp đủ năng lượng cho cơ thể dẫn đến hạ đường huyết qua đêm, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng lượng đường trong máu lúc đói cao vào buổi sáng do hiệu ứng Somogyi.

Tập thể dục vào buổi tối

Một nguyên nhân khác gây ra hiệu ứng Somogyi là tập thể dục cường độ cao vào cuối buổi chiều hoặc ban đêm. Tác dụng của việc tập thể dục có thể kéo dài hàng giờ và dẫn đến hạ đường huyết qua đêm. Quá trình bù trừ của cơ thể có thể khiến bạn có lượng đường trong máu cao vào buổi sáng. Ăn nhẹ cùng với việc tập thể dục hoặc thay đổi thời gian tập thể dục buổi sáng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Uống rượu

Uống rượu, đặc biệt là không ăn kèm thức ăn, có thể dẫn đến tụt đường huyết vài giờ sau đó. Điều này có thể kích hoạt hiệu ứng Somogyi, trong đó cơ thể bù đắp bằng cách giải phóng hormone để tăng đường huyết qua đêm.

Hãy hạn chế rượu và luôn kết hợp với một bữa ăn nhẹ có chứa carbohydrate. Rượu có thể làm suy giảm các giác quan và khiến người bệnh khó phát hiện ra tình trạng đường huyết thấp nguy hiểm.

Đường huyết cao trước khi ngủ có thể do ăn nhiều carb hoặc kiểm soát insulin chưa tốt. Trường hợp tăng đường huyết qua đêm dù trước đó bình thường có thể liên quan đến liều, thời điểm dùng insulin. Người bệnh nên đi khám để được tư vấn phù hợp.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)