7 nhóm thực phẩm nên hạn chế để giảm nguy cơ ung thư

Các chuyên gia báo động thịt chế biến sẵn, bánh kẹo, bánh mì siêu thị... chứa chất bảo quản công nghiệp gây hại cơ thể, dễ dẫn đến ung thư.

Các chuyên gia hàng đầu về ung thư và dinh dưỡng cho rằng nhóm thực phẩm nguy hiểm nhất chính là những sản phẩm chứa chất bảo quản. Để kéo dài thời hạn sử dụng lên đến vài năm, các nhà sản xuất đã "siêu chế biến" thực phẩm, tước đi trạng thái dinh dưỡng tự nhiên của chúng bằng các chất phụ gia (thường ẩn dưới mã số E).

Đáng chú ý, tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi (đặc biệt là Gen Z) đang ở mức cao kỷ lục, được cho là do thói quen phụ thuộc vào thực phẩm siêu chế biến giá rẻ.

Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm chuyên gia khuyên bạn nên thay thế:

Thịt chế biến sẵn

Nếu bạn thường xuyên ăn thịt xông khói, xúc xích hay bánh mì kẹp giò chả, hãy cân nhắc chuyển sang ăn cá. Các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nitrat để giữ màu và ngăn vi khuẩn, nhưng chất này liên quan trực tiếp đến ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng Rhiannon Lambert cho biết: "Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 các tác nhân gây ung thư. Bạn nên ưu tiên chế độ ăn với thực phẩm nguyên bản".

Nước trái cây đậm đặc

Các loại nước quả đậm đặc thường chứa potassium sorbate và sulfite. Giảng viên dinh dưỡng cấp cao Orla Flannery khuyên bạn nên thay thế bằng nước lọc thêm lát dưa leo hoặc chanh tươi. Cách này giúp tạo hương vị tự nhiên mà không cần chất bảo quản hay chất làm ngọt nhân tạo.

Nước xốt salad có chứa giấm công nghiệp

Một số loại nước xốt salad sử dụng axit axetic (giấm công nghiệp) để kéo dài hạn dùng. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa phụ gia này với nguy cơ ung thư và tiểu đường.

Chuyên gia Federica Amati khuyến nghị: "Hãy tự làm nước xốt từ trái cây họ cam quýt. Bạn cũng nên kiểm tra nhãn mác để tránh axit axetic trong các loại gia vị. Những lựa chọn an toàn hơn bao gồm sốt bơ (guacamole), sốt sữa chua bạc hà, hoặc mayonnaise tự làm bằng nước cốt chanh".

Nước xốt mì đóng lọ

Sự kết hợp của các chất bảo quản như acetate và erythorbate giúp các lọ xốt có thể để trong tủ bếp nhiều tháng trời, nhưng chúng không hề tốt cho nội tạng.

Thay vì mua đồ đóng sẵn, chuyên gia Flannery gợi ý: "Chỉ cần một lon cà phê chua (cà chua đóng hộp nguyên bản thường ít chất bảo quản hơn xốt), thêm thảo mộc khô và rau củ theo mùa, bạn đã có một loại xốt tươi ngon và an toàn hơn nhiều".

Bánh kẹo

Các loại kẹo rực rỡ sắc màu thường chứa đầy axit axetic và axit citric. Chúng không chỉ tàn phá men răng mà còn gây hại nghiêm trọng cho hệ vi sinh đường ruột của bạn.

Bánh Crumpet (Bánh nướng xốp)

Loại bánh này thường có hạn sử dụng rất dài nhờ chứa potassium sorbate. Nếu không thể bỏ hẳn, chuyên gia khuyên bạn nên chuyển sang phiên bản bánh mì men tự nhiên (sourdough), vốn có hàm lượng muối thấp hơn và hoàn toàn không chứa chất bảo quản bổ sung.

Bánh mì siêu thị

Dù chỉ để được vài ngày sau khi mở bao, nhưng các loại bánh mì gối, bánh mì cuộn (wrap) hay bánh mì baguette ở siêu thị vẫn chứa sorbate hoặc acetate để ngăn nấm mốc.

Các chuyên gia khuyến khích những "tín đồ" tinh bột nên chuyển sang dùng bánh mì tươi nướng trong ngày, bánh mì men tự nhiên hoặc các sản phẩm có danh sách thành phần ngắn gọn nhất có thể.

Mỹ Ý (Theo Tyla)