7 người 'thổi giá' chứng khoán tại Louis Holdings bị truy tố

Ông Nhân cùng Phạm Thanh Tùng và Đỗ Đức Nam, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt là phạt tiền 2-4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.

Cùng tội danh, VKS truy tố 5 người khác là: Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) và Ngô Ngọc Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân mua lại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, một doanh nghiệp có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Sau khi mua về, ông Nhân đổi tên Bảo Thư thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu là BII) hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.

Ông Nhân sau đó thâu tóm thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).

Từ đó ông Nhân tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings để cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện hành vi, ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt. Các tài khoản này dùng để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu.

Để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family với hơn 10.000 thành viên. Ông Nhân thường xuyên đăng bài viết với các khẩu hiệu như "đặt lệnh hôm nay, lưu lại ngày mai", "đến cuối năm BII không tăng lên 3x, TGG không được 4x, mọi người cứ chửi thoải mái".

Với cổ phiếu BII, nhóm này đã thổi giá để có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Khi giá BII lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân và Nam bán chốt lời. Từ thời điểm mua vào đến khi bán ra, trong 10 tháng, nhóm ông Nhân bị cáo buộc thu lời hơn 64 tỷ đồng từ mã BII.

Với cổ phiếu TGG, từ tháng 2 đến 6/2021, nhóm ông Nhân liên tục dùng nhiều tài khoản khác nhau mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu TGG với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Khi vừa lập đỉnh là các phiên TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít nên rớt về giá 10.550 đồng/cổ phiếu. Lúc TGG liên tục "nằm sàn", nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 92 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

VKS cáo buộc, hành vi thao túng chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng. Trong đó, ông Nhân là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trong vụ án.