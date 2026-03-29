7 món ăn uống thường xuyên giúp bạn trẻ lâu

Lão hóa diễn ra âm thầm và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Thực phẩm không chỉ tác động đến cân nặng hay tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến viêm, hormone, miễn dịch và tổn thương tế bào - những yếu tố quyết định tốc độ lão hóa. Chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất chống lão hóa có thể giúp cải thiện làn da, mái tóc và sức khỏe tổng thể.
Nghệ
Hợp chất curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào da, hỗ trợ sản sinh collagen, làm sáng da.
Cách dùng: Pha bột nghệ với sữa ấm, thêm vào món cà ri, súp, cơm, trứng hoặc rau nướng; có thể kết hợp với tiêu đen để tăng hấp thu.
Sữa chua
Thực phẩm này rất giàu probiotic và canxi, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, xương chắc khỏe, hỗ trợ làn da sáng hơn, giảm viêm.
Cách dùng: Ăn cùng quả mọng và hạt chia, làm sinh tố hoặc dùng trong nước sốt, ưu tiên loại sữa chua ít hoặc không đường vì ăn nhiều đường có nguy cơ tăng viêm, đẩy nhanh lão hóa.
Cá hồi
Loại cá béo này cung cấp omega-3 và astaxanthin, giữ ẩm da, tăng độ đàn hồi. Omega-3 cũng giúp giảm viêm mạn tính - yếu tố thúc đẩy lão hóa. Điều này hỗ trợ xương khớp khỏe hơn, duy trì mạch máu tốt hơn, giảm tổn thương cơ quan về lâu dài.
Cách dùng: Nướng, áp chảo, hoặc ăn kèm cá hồi với bánh mì nguyên cám, thêm vào salad.
Cà chua
Loại quả màu đỏ này rất giàu lycopene và vitamin C, hỗ trợ bảo vệ da khỏi tia UV, giảm mất collagen.
Cách dùng: Nấu chín để tăng hấp thu lycopene, ăn sống trong salad hoặc kết hợp với dầu ô liu, bơ.
Trà xanh
Trà xanh rất giàu catechin và polyphenol có công dụng chống viêm, giúp giảm tác hại của tia UV đến da, giữ da săn chắc.
Cách dùng: Uống 2-3 cốc mỗi ngày, có thể thêm chanh hoặc bạc hà; tránh loại đóng chai có đường.
Tỏi
Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có thể giúp tăng sản sinh collagen, tăng miễn dịch đồng thời giảm viêm da.
Cách dùng: Thêm vào món xào, mì, nướng hoặc trộn salad; nên đập dập trước khi nấu để tăng hiệu quả.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI