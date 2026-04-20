7 loại rau củ nên ăn khi bị tiêu chảy

Cà rốt, bí đỏ chứa chất xơ giúp làm chậm nhu động ruột, mồng tơi có đặc tính mát góp phần làm dịu niêm mạc tiêu hóa.

Tiêu chảy là tình trạng phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân thường do nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh hoặc tác dụng phụ của thuốc... Bệnh gây ra các triệu chứng như đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mất nước và rối loạn điện giải.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên người bị tiêu chảy nên ăn rau củ phù hợp, chế biến đúng cách để tránh kích thích nhu động ruột quá mức, khiến bệnh nặng hơn.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi mềm, đặc tính mát, chứa nhiều chất nhầy tự nhiên giúp làm dịu niêm mạc tiêu hóa, hỗ trợ bôi trơn đường ruột. Thực phẩm này giàu chất xơ hòa tan, hỗ trợ điều hòa nhu động ruột mà không gây tăng co bóp hay làm rối loạn tiêu hóa.

Rau ngót

Rau ngót giàu vitamin A, C, canxi và chất xơ, đạm thực vật dễ hấp thu, có giá trị dinh dưỡng cao. Khi được nấu chín kỹ, rau ngót mềm, dễ tiêu, phù hợp sử dụng trong giai đoạn hồi phục. Loại rau này còn cung cấp một số vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa và chức năng tiêu hóa. Người bệnh không nên ăn rau ngót sống hoặc tái để tránh gây kích ứng niêm mạc ruột, khiến triệu chứng tiêu chảy nặng hơn.

Rau dền

Rau dền dễ tiêu hóa, giàu vitamin, khoáng chất như sắt, magie. Chất xơ hòa tan trong rau hỗ trợ làm mềm phân, điều hòa hoạt động tiêu hóa, không gây kích thích nhu động ruột quá mức. Người bệnh nên chế biến rau dền bằng cách luộc mềm hoặc nấu canh, tránh ăn sống hoặc nêm nếm nhiều gia vị để hạn chế kích thích đường tiêu hóa.

Bí đỏ

Bí đỏ chứa chất xơ hòa tan, giúp hấp thụ bớt nước dư thừa trong lòng ruột, làm phân đặc hơn, giảm số lần đi ngoài ở người bị tiêu chảy. Bí đỏ còn có beta-caroten - tiền chất chuyển hóa thành vitamin A hỗ trợ tăng cường miễn dịch đường ruột, tái tạo niêm mạc ruột bị tổn thương. Bí đỏ hấp, luộc chín, nấu thành cháo hoặc nghiền nhuyễn để dễ tiêu hóa.

Cà rốt

Cà rốt cung cấp pectin - một dạng chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm nhu động ruột, giảm cảm giác đau bụng, khó chịu do tiêu chảy gây ra. Hàm lượng lớn beta-caroten, vitamin nhóm B thúc đẩy quá trình tái tạo niêm mạc ruột bị tổn thương. Cà rốt luộc hoặc hấp chín mềm giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất, không gây kích ứng.

Khoai tây

Loại củ này chứa hàm lượng lớn vitamin C, kali, khoáng chất cần thiết, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng sau tiêu chảy. Bác sĩ lưu ý nên ăn khoai tây luộc hoặc hấp để giữ lại tối đa dưỡng chất, tránh chiên rán ngập dầu mỡ hoặc nêm nhiều gia vị để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Khoai lang

Ngoài chất xơ hòa tan, khoai lang còn chứa vi chất có lợi cho hệ tiêu hóa, có tác dụng ổn định hoạt động đường ruột, hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Vitamin A, C và kali hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột, tăng cường hệ miễn dịch, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Người bệnh nên ưu tiên lựa chọn các loại rau dễ tiêu, nấu chín mềm. Tránh dùng rau sống, muối chua hoặc các món có thể gây kích thích đường ruột. Trường hợp tiêu chảy kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám để điều trị kịp thời.

Quốc An