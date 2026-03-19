7 kiểu áo có thể khiến bạn trông già đi

Theo WWW, hoa bản lớn thường đi kèm với các tông màu tương phản mạnh hoặc màu trầm như tím, đỏ rượu, nâu. Sự kết hợp này dễ tạo cảm giác kém sang và cũ kỹ. Để trông trẻ hơn, bạn nên chọn họa tiết hoa nhí với màu sắc tươi sáng.
Nếu bạn không muốn cộng thêm vài tuổi, hãy tránh chọn những loại áo ren dày. Vì chất liệu này không tạo ra độ rủ tự nhiên, cứng và thô, khiến vóc dáng trông đồ sộ hơn so với các loại ren mỏng, mềm.
Áo đính chi tiết lớn và rườm rà như hoa vải khổng lồ, bèo nhún dày đặc tạo cảm giác nặng nề, làm mất đi sự thanh mảnh, trẻ trung.
Kiểu áo đính nhiều đá, kim sa hay cườm lấp lánh khiến người mặc trông già dặn hơn vì gợi nhắc phong cách thập niên cũ. Xu hướng đính đá cầu kỳ từng thịnh hành trong thời trang của các quý bà ở thập niên 1970-1990. Ngoài ra, chúng còn đem tới cảm giác nặng nề, thiếu sự linh hoạt.
Áo dạ tweed thường đem lại vẻ sang trọng. Nếu chọn dáng áo dài với cầu vai vuông vức hoặc áo có màu sắc trầm như tím thẫm, nâu đất, bạn dễ trông giống một quý bà cổ điển.
Áo khoác len dáng dài khiến liên tưởng trang phục mặc nhà của các bà, các mẹ.
Áo phao dáng dài to sụ và tối màu chú trọng tính năng giữ ấm hơn là thời trang, dễ tạo cảm giác nặng nề và "đứng tuổi".
Sao Mai
Ảnh: Pinterest