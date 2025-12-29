7 doanh nghiệp tuyển dụng toàn bộ 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết

TP HCMBảy doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương cũ đã đăng ký tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 công nhân Công ty TNHH Panko Vina khi nhà máy chấm dứt hoạt động từ ngày 1/2/2026.

Thông tin được ông Trương Văn Phong, Phó ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM (Hepza), cho biết chiều 29/12, sau buổi làm việc với ban giám đốc Công ty Panko Vina. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh sáng nay nhiều công nhân rời xưởng, tập trung tại khu hành chính để yêu cầu doanh nghiệp chi trả lương tháng 13 và các khoản hỗ trợ liên quan.

Panko Vina thuộc Tập đoàn Dệt may Panko (Hàn Quốc), thành lập năm 1984. Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hơn 23 năm, nhà máy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát (Bình Dương cũ), chuyên gia công hàng may mặc theo đơn hàng từ công ty mẹ.

Tuy nhiên, do khó khăn về đơn hàng sau dịch Covid-19 và định hướng tập trung sản xuất tại dự án khác ở Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), nhà máy sẽ chấm dứt hoạt động từ đầu tháng 2/2026.

Công nhân nhà máy Panko Vina tập trung về khu hành chính đề nghị ban giám đốc giải quyết các kiến nghị, chiều 29/11. Ảnh: Lê Tuyết

7 doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận toàn bộ công nhân Công ty TNHH Panko Vina gồm: Motomotion Việt Nam, Zhigao Furniture Việt Nam, New Wide (Việt Nam), Yazaki EDS Việt Nam, Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét - MPB, Endo Kondo Việt Nam và Da Nu. Những doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nội thất, linh kiện điện - điện tử và cơ khí, với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 3.800 lao động, cao hơn số công nhân hiện có của Panko Vina.

Theo ông Phong, cả 7 công ty đều có nhà xưởng tại các khu công nghiệp gần Mỹ Phước 1, thuận tiện cho người lao động đi lại. Hepza đề nghị đơn giản hóa thủ tục tuyển dụng, trước mắt chỉ yêu cầu căn cước công dân, các hồ sơ khác sẽ bổ sung sau khi người lao động vào làm việc. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị không phân biệt lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc sắp sinh, đồng thời ưu tiên tiếp nhận lao động lớn tuổi.

Dự kiến từ khoảng 15/1/2026, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp đến trụ sở Panko Vina để phỏng vấn, tuyển dụng, giúp người lao động chuyển sang nơi làm việc mới ngay sau khi nhà máy ngừng hoạt động, hạn chế gián đoạn việc làm.

Cùng ngày, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp nhận lao động của Panko Vina. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là những đơn vị có nhà máy gần Khu công nghiệp Mỹ Phước, sẵn sàng tham gia hỗ trợ.

Liên quan đến quyền lợi người lao động, lãnh đạo Panko Vina cam kết tiếp tục làm việc với tập đoàn mẹ về lương tháng 13 và sẽ có phản hồi chính thức trong ngày 30/12. Doanh nghiệp cũng khẳng định chi trả đủ lương tháng 1/2026 theo mức lương tối thiểu vùng mới, giải quyết đầy đủ chế độ đối với lao động nữ đang mang thai hoặc nghỉ thai sản.

Sau ngày 31/1/2026, công ty sẽ bố trí nhân sự văn phòng ở lại để hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, bảo đảm người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM và ngành chức năng sẽ tiếp tục theo sát, phối hợp với công đoàn và các đơn vị liên quan để ổn định tình hình, đảm bảo trật tự, đồng thời hỗ trợ kết nối việc làm, không để người lao động Panko Vina rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Lê Tuyết