7 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao

7 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong 6 tháng đầu năm gồm Lào Cai, Đồng Nai, Thanh Hóa, Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Tại hội nghị trực tuyến an toàn giao thông ngày 11/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.800 người, bị thương gần 3.500 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 762 vụ (13 %), giảm 484 người chết (14%), giảm 214 người bị thương (5%).

Nhiều địa phương giảm mạnh số người chết vì tai nạn giao thông (trên 40%) như Thái Nguyên, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Ninh Bình. Tuy nhiên, vẫn còn 17 địa phương có số người chết tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 7 tỉnh có số người chết tăng từ 20% đến 74%.

Ôtô bốn chỗ đâm 17 xe máy chờ đèn đỏ ở nút giao Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến hàng chục người bị thương, chiều 5/4. Ảnh:Phạm Chiểu

Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, lý giải nguyên nhân địa phương này có số người chết vì tai nạn giao thông tăng tới 73% là do mật độ phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao đột biến và hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tăng mạnh.

Theo ông Vĩ, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ, riêng quốc lộ 1 chiếm hơn 63% số vụ, gần 58% số người chết, 50% số người bị thương trong các vụ tai nạn.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết tỉnh xảy ra 87 vụ tai nạn, làm chết 68 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 41 vụ tai nạn, tăng 29 người chết, tăng 15 người bị thương.

Theo ông Sơn, ngoài nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện còn do lưu lượng đi lại trên các tuyến quốc lộ gia tăng. Trên địa bàn Hà Tĩnh, số ôtô tăng bình quân hàng năm 6%, xe máy điện tăng 14% cộng với lưu lượng phương tiện như xe khách đường dài, xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông đánh giá tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm sâu nhưng vẫn xảy một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người và ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ trưởng, năng lực, hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe kinh doanh vận tải. Ngoài ra, sự phối hợp giữa chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt.

Ông Thắng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp các địa phương có tình hình giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao tìm giải pháp khắc phục. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần chia sẻ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình với cơ quan quản lý và lực lượng cảnh sát giao thông để giám sát, xử lý vi phạm.

Anh Duy