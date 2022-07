7 cách ăn uống giúp giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa

Ăn nhiều rau, chú trọng bữa sáng, ưu tiên thực phẩm toàn phần, bổ sung đủ nước giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa, tăng miễn dịch.

Khi cân nặng tăng, bạn cần chú ý đến mỡ nội tạng. Đây là loại chất béo trong cơ thể được lưu trữ trong khoang bụng, nằm gần một số cơ quan quan trọng, bao gồm gan, dạ dày, ruột. Mỡ phát triển xung quanh các cơ quan có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Việc thay đổi một số thói quen ăn uống giúp giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa, theo Eat this, Not that.

Uống đủ nước

Nếu không ăn đủ chất, bạn có thể cáu kỉnh, đói, gặp vấn đề về bàng quang, tim, thận, thiếu năng lượng. Khi áp dụng một số thói quen ăn uống lành mạnh, bạn hãy bắt đầu với việc uống đủ lượng nước.

Uống nước có thể giúp no lâu, ăn ít hơn, giữ cho làn da căng bóng, khỏe mạnh. Nếu cơ thể không đủ nước, bạn có thể mất mất natri, kali cần thiết. Khi tình trạng này xảy ra, bạn có cảm giác khát, đi tiểu ít hơn bình thường, miệng khô.

Ăn nhiều rau

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ. Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tất cả các dưỡng chất góp phần giúp làn da tươi trẻ, hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Ăn nhiều rau quả làm tăng cảm giác no nhưng năng lượng bữa ăn không tăng, lượng vitamin và khoáng chất được cung cấp đủ.

Bạn duy trì thói quen ăn rau trong mỗi bữa ăn vì chúng chứa ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng. Mỗi người nên ăn nhiều loại rau như: bông cải xanh, cải xoăn, rau bina, ớt, cà chua, cà rốt, hành tây... Bạn nên ăn đa dạng các loại. Ăn nhiều rau quả, trái cây cũng giúp làm sạch hệ đường ruột, tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch, góp phần chống lại bệnh tật.

Rau quả là nguồn cung cấp chất xơ quan trọng. Ảnh: Freepik

Ăn sáng lành mạnh

Cuộc sống bận rộn, một số người có thể vô tình bỏ qua bữa sáng. Tuy nhiên, đây là bữa ăn quan trọng trong ngày. Ăn sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, do đó bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt vào cuối ngày.

Cơ thể không đủ năng lượng, tinh thần uể oải, não bộ trì trệ khiến bạn stress. Bữa sáng lành mạnh giúp thay đổi tâm trạng, làm việc hiệu quả hơn. Khi đói cơ thể sẽ bị hạ đường huyết. Đó là lý do không nênbỏ qua bữa sáng bởi sau một đêm dài.

Nhịn ăn gián đoạn

Bạn có thể bỏ bữa sáng nếu đang thử nghiệm phương pháp nhịn ăn gián đoạn khi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đồng ý. Nhịn ăn gián đoạn là thuật ngữ mô tả chế độ ăn uống, nhịn ăn có chu kỳ. Phương pháp giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu thụ thức ăn, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt lượng calo dung nạp.

Ăn nhiều thực phẩm toàn phần

Thực phẩm chế biến sẵn thường làm từ carbohydrate tinh chế, chất ổn định, chất nhũ hóa, các thành phần khác để tăng cường hương vị, hạn sử dụng. Khi chúng ta ăn thực phẩm này với số lượng lớn, chúng có thể gây kích ứng ruột, gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, cuối cùng dẫn đến chứng viêm mạn tính. Ngược lại, thực phẩm toàn phần chưa qua chế biến hay qua sơ chế. Ngoài ra, chúng không chứa các loại chất nhân tạo nào khác như đường hóa học, muối tinh luyện... Mỗi người hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, thay thế chúng bằng thực phẩm nguyên hạt.

Ăn ít thịt đỏ

Mỗi người duy trì thói quen ăn thịt đỏ ở mức độ vừa phải, ăn với số lượng lớn trong thời gian dài có thể thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thịt đỏ chứa chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư nếu ăn nhiều trong thời gian dài. Bạn có thể thay thịt đỏ bằng thịt gà hoặc cá, những nguồn protein nạc hơn.

Chia nhỏ bữa

Cuối cùng, nếu cảm thấy rằng việc ăn ba bữa một ngày không có lợi với bản thân, bạn có thể thử thay đổi thời gian, số lượng bữa ăn.

Chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp cơ thể quản lý trọng lượng, việc hấp thụ các chất hữu ích từ thực phẩm sẽ tốt hơn, không gây tích lũy chất béo. Bạn cố gắng tiêu thụ loại thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau quả.

Lê Nguyễn