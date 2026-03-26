7 bước kiểm soát chất lượng kem đánh răng thảo dược Ích Nhi

Mỗi tuýp kem đánh răng thảo dược Ích Nhi trải qua hệ thống kiểm soát chất lượng nhiều lớp, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến lô thành phẩm.

Theo thông tin từ website công ty Nam Dược, kem đánh răng thảo dược Ích Nhi có tác dụng hỗ trợ làm sạch, chăm sóc và bảo vệ răng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Sản phẩm đa dạng hương vị như dưa gang, dâu, chuối, đáp ứng sở thích của trẻ.

Bộ sản phẩm kem đánh răng thảo dược chăm sóc răng miệng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: Nam Dược

Nhà sản xuất áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng nhiều lớp, kết hợp giữa kiểm soát quy trình và kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả, ổn định, phù hợp với trẻ nhỏ.

Bước một là kiểm soát nguyên liệu đầu vào. Các thành phần thảo dược như keo ong, cúc La Mã, cỏ xạ hương... được kiểm tra, tiếp nhận theo tiêu chuẩn chất lượng (cảm quan, chỉ tiêu vi sinh, bộ chỉ tiêu an toàn) trước khi đưa vào sản xuất.

Bước hai là quản lý cấp phát và pha chế. Nguyên liệu được cấp phát theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, tuân thủ nguyên tắc "ba kiểm tra - ba đối chiếu" với hồ sơ công thức, tiêu chuẩn sản phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, tất cả nguyên liệu được ghi nhãn, truy xuất theo lô và kiểm soát trước khi đưa vào khu vực sản xuất. Công đoạn pha chế được giám sát liên tục nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai lệch.

Đội ngũ sản xuất kiểm tra quá trình phối trộn. Ảnh: Nam Dược

Bước ba là kiểm soát quá trình phối trộn. Cụ thể, hệ thống trộn chân không giúp tạo khối kem đồng nhất, hạn chế bọt khí và giảm nguy cơ nhiễm vi sinh trong quá trình sản xuất.

Quy trình sản xuất kết hợp công nghệ nhũ hóa và kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ nhằm bảo toàn hoạt tính của các thành phần thảo dược.

Bước 4 là kiểm tra bán thành phẩm. Các mẫu được kiểm tra theo nhiều tiêu chí gồm màu sắc, mùi vị, độ mịn, độ đồng nhất, pH, độ nhớt, hàm lượng kim loại nặng và chỉ tiêu vi sinh.

Từng công đoạn sản xuất được giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Nam Dược

Bước 5 là kiểm soát chiết rót, đóng tuýp. Kem đánh răng được chiết rót bằng dây chuyền tự động, đảm bảo định lượng chính xác và hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Người đại diện nhấn mạnh: "Quá trình đóng tuýp, hàn kín, đóng gói được thực hiện trong điều kiện kiểm soát nhằm đảm bảo độ kín, ổn định của sản phẩm".

Bước 6 là lưu mẫu, kiểm nghiệm từng lô thành phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, nhằm đánh giá độ ổn định và đảm bảo trước khi lưu hành.

Sản phẩm được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng. Ảnh: Nam Dược

Bước 7 là kiểm soát hồ sơ, xuất xưởng. Theo người đại diện, chỉ những lô đạt đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và được cấp phiếu kiểm nghiệm mới được phép xuất xưởng.

"Kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm giúp ổn định chất lượng kem đánh răng thảo dược Ích Nhi, góp phần xây dựng niềm tin của phụ huynh trong lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng cho con em mình", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đông Vệ