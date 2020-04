7.500 người có thể đã chết vì nCoV ở viện dưỡng lão Anh

Nghiên cứu mới được công bố bởi tổ chức từ thiện Care England cho thấy 7.500 người có thể đã chết vì nCoV tại viện dưỡng lão Anh.

Giáo sư Martin Green, giám đốc Care England, tổ chức từ thiện và đại diện hàng đầu cho các viện dưỡng lão ở Anh nói với Telegraph hôm 17/4, rằng khoảng 7.500 người có thể đã chết trong các viện dưỡng lão do nCoV. "Nếu không làm xét nghiệm, rất khó đưa ra số chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, khi xem xét tỷ lệ tử vong từ ngày 1/4 và so sánh với tỷ lệ chúng tôi có được những năm trước, chúng tôi ước tính số người đã chết do nCoV là khoảng 7.500", Green nói.

Con số này cao hơn nhiều so với ước tính hồi đầu tuần là khoảng 1.400 ca và cũng vượt xa dữ liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), ghi nhận 217 ca tử vong do nCoV tại các viện dưỡng lão, tính đến 3/4, ngày báo cáo số liệu mới nhất.

Nhân viên y tế hỗ trợ một bệnh nhân tại Streatham, London ngày 2/4. Ảnh: SkyNews.

Care England, đại diện cho khoảng 3.800 viện dưỡng lão và hơn 50.000 người cư trú tại các viện dưỡng lão, đã thu thập dữ liệu qua khảo sát các cơ sở họ có liên quan. Cơ quan Y tế Công cộng Anh xác nhận người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi nCoV, 69% số người chết do dịch bệnh trên 70 tuổi.

Các nhân viên y tế cáo buộc chính phủ Anh "xem nhẹ" các ca tử vong trong viện dưỡng lão và không đưa con số này vào dữ liệu thống kê dịch bệnh hàng ngày. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancook cho hay tại họp giao ban hôm 16/4 rằng khoảng 15% các viện dưỡng lão Anh bị Covid-19 tấn công. Ông Hancook cũng tuyên bố rằng dữ liệu các ca tử vong tại viện dưỡng lão do nCoV sẽ "sớm được công bố".

Phát biểu tại một ủy ban quốc hội ngày 17/4, Hancook cho rằng số ca tử vong tại các viện dưỡng lão ở nước này có thể cao hơn 2%. Anh báo cáo gần 109.000 ca nhiễm và gần 15.000 người tử vong.

Liên quan đến ước tính của Care England, Caroline Abrahams, giám đốc tổ chức từ thiện Age UK cho rằng: "Đây là một ước tính gây sốc và đau lòng, sẽ khiến bất cứ ai có người thân sống trong các viện dưỡng lão phải rùng mình". Abrahams nhận xét chính quyền trung ương và địa phương cần phải đẩy mạnh hợp tác với các viện dưỡng lão nhằm cứu mạng những người già cũng như nhân viên tại đây.

Dữ liệu của Ủy ban Chất lượng Chăm sóc (CQC) thuộc Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh hôm 17/4 cho thấy 3.084 viện dưỡng lão tại nước này xuất hiện Covid-19, tính đến 15/4. Tuy nhiên, các số liệu của ONS, CQC hay Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh đều có độ trễ, đồng nghĩa không cập nhật chính xác số ca tử vong thực tế.

"Mỗi cái chết do nCoV đều là một thảm kịch, và đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để cung cấp các thiết bị và hỗ trợ giải quyết ngành chăm sóc xã hội ứng phó đại dịch toàn cầu này", phát ngôn viên Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho hay. Bộ này cũng đang làm việc với CQC và các tổ chức liên quan nhằm cập nhật chính xác nhất số ca tử vong trong các viện dưỡng lão và nhiều nơi khác.

Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến gần 2,3 triệu người nhiễm, hơn 154.000 người chết.

Mai Lâm (Theo Telegraph)