63 người trên xe giường nằm 46 chỗ

Xe khách giường nằm 46 chỗ song chở 63 người đã bị công an Quảng Trị phát hiện lúc 16h ngày 19/2.

Tại Km736 quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Gio Linh, nhà chức trách dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát Hà Nội do tài xế Trần Văn Đề (trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy từ Nghệ An vào Bình Dương.

Nhà xe kê thêm giường ở tầng 2 để chở quá người quy định. Ảnh: Quang Hà

Qua kiểm đếm, nhà chức trách phát hiện xe chở quá 17 người. Số người này được nhà xe sắp xếp cho nằm, ngồi giữa các lối đi, kê thêm giường ở tầng thứ 2.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi: điều khiển xe ôtô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km, chở quá 5 người trở lên và giao phương tiện cho người làm công điều khiển căn cứ khoản 4, điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Với các lỗi này, nhà xe bị phạt hơn 50 triệu đồng.

Đến chiều tối, nhà xe bố trí phương tiện để các hành khách tiếp tục vào Bình Dương.

Hoàng Táo