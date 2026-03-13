63 người nghi ngộ độc sau ăn bánh kem

An GiangSau khi ăn bánh kem mua tại một tiệm bánh ở phường Rạch Giá, nhiều người bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa Xã hội phường Rạch Giá, 63 người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh kem hôm 6/3. Bánh được nhiều doanh nghiệp mua tại tiệm trên đường 3 tháng 2 để tổ chức tiệc nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Đến sáng nay, còn 5 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xét nghiệm.

Bánh kem nghi gây ngộ độc cho nhiều người ăn. Ảnh: Dương Đông

Ngọc Tài - Dương Đông