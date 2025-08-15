63 người lãnh án tù trong vụ án 'sòng bạc poker quốc tế'

Hà NộiĐào Anh Dũng và Lê Minh Hoàng góp vốn lập câu lạc bộ chơi poker nhưng "ế khách" nên chuyển hướng sang sòng bạc, cắt phế 5%.

Chiều 15/8, sau hai ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với 65 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace ở Hà Nội.

Trong 22 người bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, chủ mưu Trần Xuân Minh, 35 tuổi và Đào Anh Dũng 32 tuổi, bị tuyên mỗi người 6 năm tù và 50 triệu đồng. Những người còn lại từ 2 năm án treo đến 4 năm tù.

Các bị cáo phần lớn trong độ tuổi 20-30. Người trẻ nhất là sinh viên 21 tuổi, lớn tuổi nhất là một cựu công chức Cục Hàng hải Việt Nam, một nguyên cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an; còn lại là lao động tự do.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 15/8. Ảnh: Thanh Lam

41 người còn lại, nhận từ 20 tháng tù treo đến 3 năm tù về tội Đánh bạc. Trong số này có 5 người quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, được tòa bố trí phiên dịch viên và chỉ định người bào chữa. Họ bị tuyên từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù, bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án tù.

Vụ việc được phát giác ngày 15/10/2023, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace tại dự án The Belleville, quận Cầu Giấy, Hà Nội và bắt quả tang nhiều người đang tổ chức đánh bạc chơi bài poker bằng chip.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Dịch vụ TPT do 2 bị cáo Dũng và Minh chung cổ phần đã thuê hai căn hộ tại dự án The Belleville làm trụ sở, làm thủ tục xin phép thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace, tổ chức các giải đấu Poker (hình thức Tour) thể thao giải trí.

5 bị cáo người nước ngoài. Ảnh: Danh Lam

Cuối năm 2021, thấy ít khách, hai ông chủ thống nhất sẽ tổ chức giải đấu Poker ở các phòng VIP nhằm thu lợi từ tiền phế. Tháng 3/2022, họ bắt đầu quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại Câu lạc bộ Lucas Palace.

Cắt phế 5% của người thắng bạc

Hàng ngày, Câu lạc bộ sẽ tổ chức đánh bạc vào khung 14-24h. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược. Các loại chip có mệnh giá từ 10.000 đến 200.000 đồng.

Câu lạc bộ không thu tiền phí tham gia đánh bạc nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng. Người chơi dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản ngân hàng do nhân viên Đặng Văn Hưng quản lý để đổi sang chip.

Kết thúc các ngày tổ chức đánh bạc, Hưng làm báo cáo thu chi gửi Dũng và Minh. Hàng tháng, nhân viên Lê Minh Hoàng tổng hợp thu chi hàng ngày của Hưng để làm báo cáo thu chi cả tháng và làm bảng lương nhân viên gửi cho Dũng và Minh duyệt.

65 bị cáo bị TAND Hà Nội xét xử trong 2 ngày. Ảnh: Danh Lam

Nhà chức trách xác định, sòng bài được tổ chức bài bản, có riêng một người đăng bài viết quảng cáo, làm thẻ thành viên, liên hệ mời các khách quen...

Từ các tài liệu điều tra, sao kê, nhà chức trách xác định 41 người tham gia đánh bạc, lần nhiều nhất lên tới hơn 350 triệu đồng một người.

Tại tòa, những người này thừa nhận hành vi và số tiền đánh bạc bị quy kết, khai phạm tội do được rủ, đam mê cờ bạc. Những người nước ngoài nói "không biết" việc đánh bạc ở câu lạc bộ này là vi phạm, xin được khoan hồng.

Bản án xác định, Minh và Dũng mỗi người đã được hưởng lợi 400 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc; Hoàng 250 triệu đồng... Tổng số tiền 22 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc bị quy kết hưởng lợi là gần 2,9 tỷ đồng.

Thanh Lam