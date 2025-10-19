MỹHàng chục ôtô bị đè bẹp và hàng trăm chiếc mắc kẹt khi một bãi đỗ xe 12 tầng ở White Plains, New York, sập một phần, hôm 15/10.

600 ôtô mắc kẹt trong bãi đỗ xe 12 tầng bị sập Video: WPIX

Một ngày sau vụ sập tại bãi đỗ xe gần 50 năm tuổi nằm trên đại lộ Hale, trong khu vực nhiều tòa nhà văn phòng Westchester One, các thanh thép lộ ra ngoài. Bãi đỗ 12 tầng bị sập một phần khi sàn tầng 5 sập xuống tầng 4, đè bẹp hàng chục ôtô.

David Friedman, chủ một tòa nhà gần bãi đỗ xe, cho biết bãi đỗ này đang được sửa chữa khá lớn trước khi xảy ra sự cố. "Chúng tôi đã chứng kiến một dự án phục hồi sàn bê tông khá toàn diện trong 5 năm qua", Friedman nói.

Superstructures Incorporated, một công ty ở Manhattan, đã đăng tải hình ảnh trên trang web của mình về công việc sửa chữa mà họ tham gia tại gara trên đại lộ Hale. Công ty từ chối trả lời các câu hỏi về việc một phần diện tích 1.100 m2 của gara bị sập. Nguyên nhân vụ sập đang được điều tra.

Sàn nhà cong vênh trong bãi đỗ xe ở White Plains sau khi một phần sàn bị sập vào ngày 15/10. Ảnh: CBS News

Việc đưa xe ra khỏi gara bị sập sẽ mất thời gian, cảnh sát cho biết. Khoảng 600 xe bị kẹt bên trong bãi đỗ trong khi các kỹ sư đánh giá mức độ nguy hiểm. May mắn không có ai bị thương.

Một số xe đã được phép rời khỏi bãi đỗ vào chiều 16/10, nhưng không phải tất cả, vì cảnh sát cho biết quá trình này sẽ diễn ra chậm.

Luật bang New York yêu cầu chủ sở hữu bãi đỗ xe phải thường xuyên thực hiện đánh giá tình trạng kết cấu và nộp cho chính quyền địa phương.

"Sở Xây dựng chưa nhận được đánh giá nào cho bãi đỗ xe này", đại diện thành phố cho biết vào cuối ngày 16/10. Hồ sơ cho thấy bãi đỗ xe này thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Brooklyn.

Mỹ Anh (theo CBS News)