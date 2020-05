60% sinh viên ĐH Việt Pháp thực tập tại nước ngoài

Mới đây, trong chương trình On Edu Talk - Tư vấn tuyển sinh do Hệ thống Giáo dục HOCMAI và VTVcab tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chia sẻ về phương án tuyển sinh năm học 2020-2021, chương trình thực tập tại nước ngoài dành cho sinh viên của trường, cũng như những chính sách học phí, học bổng hấp dẫn...

Cơ hội thực tập nước ngoài

Trường Đại học Việt Pháp là trường đại học công lập quốc tế thành lập dựa trên khuôn khổ hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Trường được hỗ trợ bởi Liên minh 40 trường đại học, tổ chức nghiên cứu Pháp trong đào tạo và nghiên cứu. Nhờ môi trường học tập mang tính quốc tế cao, sinh viên có nhiều cơ hội trao đổi học thuật và thực tập tại nước ngoài.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, 60% sinh viên năm cuối của trường được đi thực tập nước ngoài tại các quốc gia như Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... trong đó, 75% thuộc diện thực tập có lương. Đây là cơ hội tốt để sinh viên trau dồi kinh nghiệm, khả năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng chuyên môn phục vụ cho các kế hoạch học tập và phát triển sự nghiệp sau này. Tiến sĩ Đăng cũng cho biết, 98% sinh viên tốt nghiệp của trường tìm được việc làm hoặc tiếp tục theo học các chương trình sau đại học trong và ngoài nước.

Về phương án tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng cho biết, bên cạnh hình thức tuyển sinh qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường còn triển khai hình thức tuyển sinh trực tiếp qua xét học bạ và phỏng vấn, chiếm 80% chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, mỗi năm, trường tổ chức ba đợt tuyển sinh trước kỳ thi THPT quốc gia và một đợt sau kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, trường mở thêm một đợt tuyển sinh trực tiếp trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời cho phép thí sinh ở xa Hà Nội phỏng vấn trực tuyến. Thí sinh trúng tuyển các đợt tuyển sinh trực tiếp chỉ cần đỗ tốt nghiệp là đủ điều kiện nhập học vào trường. Điều này giúp thí sinh sớm ổn định tâm lý, có thời gian cải thiện trình độ tiếng Anh cùng kiến thức các môn khoa học cho một khởi đầu thuận lợi tại trường, chủ động hơn trong kế hoạch học tập tương lai.

Đảm bảo đầu ra ngành Kỹ thuật Hàng không

Trường Đại học Việt Pháp hiện đào tạo 14 ngành khoa học và công nghệ, chia làm ba nhóm chính: Nhóm ngành khoa học cơ bản định hướng ứng dụng; nhóm khoa học công nghệ liên ngành; nhóm ngành công nghệ kỹ thuật đào tạo theo yêu cầu của xã hội, tiêu biểu là ngành Kỹ thuật Hàng không.

Ngành Kỹ thuật Hàng không được xây dựng dựa trên sự hợp tác của trường Đại học Việt Pháp với 3 đơn vị lớn gồm Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Airbus và Viện Vũ trụ Hàng không Pháp (IAS). Theo học ngành này, sinh viên sẽ được thực hành và thực tập tại Công ty Kỹ thuật máy bay Việt Nam (VAECO), trực thuộc Vietnam Airlines với thời lượng một tháng năm đầu tiên, hai tháng năm thứ hai và 6 tháng năm thứ ba. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ Pháp và châu Âu với các nội dung học về bảo trì tàu bay và hệ thống, kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật, chất lượng và tình trạng máy bay, hoạt động hàng không.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Phong cho biết: "Trường Đại học Việt Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác với Vietnam Airlines, theo đó khoảng 30 sinh viên xuất sắc tốt nghiệp mỗi khóa trong 5 năm đầu sẽ được nhận vào làm việc tại hãng".

Chính sách học phí hấp dẫn

Trường Đại học Việt Pháp có nhiều chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. Thí sinh đạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia sẽ được miễn hoàn toàn học phí; thí sinh đạt các giải quốc gia, tỉnh đối với những môn khoa học được ưu tiên tuyển thẳng và xét học bổng của trường.

Bên cạnh đó, mỗi năm trường dành khoảng bốn tỷ đồng để trao tặng học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên cũng có cơ hội nhận học bổng hỗ trợ khác như: học bổng Odon Vallet, học bổng từ Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank...

Thầy Đinh Đức Hiền cho rằng môi trường học tập quốc tế tại Trường Đại học Việt Pháp sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong học tập, trau dồi kỹ năng đồng thời có nhiều cơ hội trải nghiệm tại các tập đoàn nước ngoài, giúp sinh viên tăng tối đa cơ hội hoàn thiện bản thân và tìm kiếm việc làm trong tương lai.

