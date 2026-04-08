60 quán ăn tại TP HCM được GrabFood trao giải 'trứ danh'

Grab Việt Nam vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn tại lễ trao giải Quán "Trứ danh" TP HCM, nhằm quảng bá ẩm thực đặc trưng của thành phố, thúc đẩy du lịch trên nền tảng số.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 22 (từ ngày 2 đến 5/4) do Sở Du lịch TP HCM tổ chức. Lễ vinh danh là một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Grab và Sở, ký kết vào tháng 12/2025.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán "Trứ danh" TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh

Danh sách 60 nhà hàng, quán ăn "trứ danh" TP HCM được lựa chọn thông qua quy trình sàng lọc nhiều bước, dựa trên dữ liệu từ nền tảng GrabFood và đánh giá thực tế. Các quán cần đáp ứng tiêu chí từ 4,5 sao trở lên với số lượng đánh giá đáng kể, đáp ứng tiêu chí vận hành, trải nghiệm dịch vụ như chất lượng phục vụ, tiêu chuẩn vệ sinh và phản hồi từ cộng đồng.

Giải thưởng Quán "Trứ danh" chia ba hạng mục. Trong đó, "Hương vị trứ danh" tôn vinh 40 quán ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc ẩm thực TP HCM, trao cho: Bánh mì Huynh Hoa, Bánh bèo chén Bàu Bàng, Bánh mì thịt bò nướng Cô Lành, Sủi cảo 162...

Hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao" ghi nhận 10 nhà hàng, quán ăn được người dùng đánh giá cao về chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm tổng thể. Các quán nổi bật là Cơm niêu Thiên Lý, Thế giới tàu hũ, CocoCake - Bánh bò thốt nốt nướng, Star Maxx Milktea...

Cuối cùng, hạng mục "Ngôi sao tăng trưởng" vinh danh 10 đơn vị có sự phát triển nổi bật, linh hoạt trong vận hành và chủ động đổi mới trên nền tảng số, vinh danh: Phong Trà - Tea & Coffee, Bánh mì Chim chạy, Cô Thảo tôm cá - cá hồi ngâm tương, Chóp chép bánh tráng trộn tóp mỡ trứng lòng đào...

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp Grab Việt Nam, cho biết lễ trao giải được Grab triển khai nhằm tôn vinh những nhà hàng, quán ăn đang góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Việc chương trình được triển khai trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM, cũng như nhận sự hỗ trợ từ Sở Du lịch TP HCM đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị ẩm thực đặc trưng của thành phố. "Thông qua nền tảng công nghệ và hệ sinh thái Grab, chúng tôi mong muốn kết nối những trải nghiệm ẩm thực này đến gần hơn với người dân lẫn du khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM, thúc đẩy phát triển du lịch trên nền tảng số", bà Nguyễn Thanh Anh nói.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam phát biểu tại Lễ vinh danh. Ảnh: Như Quỳnh

Lễ trao giải Quán "Trứ danh" TP HCM là sự kiện tiếp theo trong chuỗi sáng kiến tôn vinh ẩm thực địa phương do Grab phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai tại nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng. Chuỗi hoạt động này cho thấy vai trò tiên phong của GrabFood trong việc kết hợp dữ liệu nền tảng số với quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, góp phần đưa ẩm thực trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch.

Song song với hoạt động vinh danh, Grab triển khai nhiều tiện ích nhằm hỗ trợ du khách trải nghiệm Ngày hội du lịch thuận tiện hơn. Trong đó, Travel Pass là gói ưu đãi chỉ hiện thị riêng cho khách quốc tế, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Grab với mức giá 25.000 đồng mỗi gói, thời hạn sử dụng trong vòng 4 tuần. Với gói ưu đãi này, du khách có thể tiết kiệm lên đến gần 2,5 triệu đồng khi sử dụng các dịch vụ Grab từ di chuyển, đặt đồ ăn đến đi chợ online. Nhờ đó, du khách có thể khám phá TP HCM, cũng như các điểm đến trên khắp Việt Nam thuận tiện và liền mạch hơn.

Bên cạnh vinh danh các đối tác nhà hàng tại các sự kiện thực tế, Grab còn giới thiệu các đối tác trong bộ sưu tập Quán "Trứ danh" trên GrabFood, giúp tăng khả năng hiển thị và tiếp cận người dùng. Kết hợp cả hai hoạt động này, GrabFood muốn kết nối ẩm thực địa phương với nhu cầu thực tế của người dùng, qua đó hỗ trợ các đối tác nhà hàng thúc đẩy doanh thu, phát triển kinh doanh bền vững.

Theo báo cáo Momentum Works công bố hồi tháng 1, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam có tổng giá trị giao dịch (GMV) năm 2025 ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. Trong đó, GrabFood là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu thị trường, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận ẩm thực địa phương đến người dùng và du khách.

Hoàng Anh