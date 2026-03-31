60% diện tích xanh hỗ trợ cư dân rèn luyện thể chất tại Van Phuc City

Van Phuc City dành 60% diện tích cho mảng xanh, mặt nước, kết hợp công viên ven sông 3,4 km, tạo điều kiện để cư dân duy trì vận động và cải thiện sức khỏe.

Một nghiên cứu tổng hợp công bố năm 2025 trên tạp chí Frontiers in Public Health cho thấy, người sống gần không gian xanh có xu hướng vận động nhiều hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Trong bối cảnh đô thị hóa, môi trường sống dần trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen rèn luyện thể chất.

Tại Van Phuc City, các hoạt động như đạp xe, chạy bộ hay đi bộ được tích hợp vào nhịp sinh hoạt hàng ngày. Từ khu nhà ở, cư dân có thể tiếp cận các tuyến đường ven sông hoặc di chuyển qua hệ thống công viên nội khu mà không cần đi xa. Các không gian này được bố trí liên hoàn, tạo điều kiện để duy trì vận động thường xuyên.

Bên cạnh đó, lợi thế ven sông Sài Gòn còn góp phần hình thành môi trường sống theo hướng mở, thông thoáng. Sự kết hợp giữa cây xanh và mặt nước giúp điều hòa vi khí hậu, hạn chế cảm giác ngột ngạt thường thấy tại khu vực đô thị mật độ cao.

Theo đó, cư dân có thể chạy bộ dọc theo công viên ven sông The Long Park dài 3,4 km, đạp xe quanh hệ thống hơn 20 công viên nội khu hoặc vui chơi cùng gia đình tại hồ Đại Nhật rộng 16 ha. Các hoạt động này diễn ra thường xuyên vào sáng sớm và chiều muộn. Hình ảnh cư dân đạp xe, chạy bộ hay tản bộ xuất hiện trên các tuyến đường nội khu, góp phần hình thành thói quen vận động gắn liền với sinh hoạt hàng ngày.

Việc vận động trong môi trường gần thiên nhiên thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với không gian khép kín. Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Sustainability cho thấy không gian "blue space" như sông, hồ có mối liên hệ tích cực với sức khỏe tinh thần, giúp giảm căng thẳng, đồng thời thúc đẩy hoạt động thể chất và tương tác xã hội.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe, nhưng yếu tố cốt lõi lại nằm ở môi trường sống hàng ngày. Theo vị này, các thiết bị hiện đại có thể hỗ trợ tập luyện, song không thể thay thế cảm giác vận động trong không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh nhu cầu cá nhân, khu đô thị này cũng được lựa chọn để tổ chức nhiều giải chạy như Tien Phong Half Marathon, Vietnam Ultra Run hay Run To Heart. Hạ tầng đồng bộ, mặt đường bằng phẳng cùng không gian tách biệt giúp đáp ứng các tiêu chuẩn cho hoạt động thể thao ngoài trời. Tuyến đường chạy tại đây cũng đạt chứng nhận của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Việc kết hợp giữa không gian sống và môi trường vận động cho thấy xu hướng phát triển đô thị theo hướng chú trọng sức khỏe. Trong đó, các yếu tố tự nhiên như sông nước và mảng xanh không chỉ đóng vai trò cảnh quan mà còn góp phần hình thành lối sống vận động, hướng đến sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.

Song Anh