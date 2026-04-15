6 video của Đinh Lan 'xúc phạm nghiêm trọng' vợ chồng bà Phương Hằng

TP HCMTòa phúc thẩm xác định bà Đinh Thị Lan đã đăng YouTube 6 video có nội dung không đúng sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự vợ chồng bà Phương Hằng.

Sáng 15/4, TAND TP HCM xét kháng cáo kêu oan của bà Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) đối với bản án 1 năm 9 tháng tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong phần thủ tục, bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa để mời luật sư nhưng HĐXX không chấp nhận. Lý do là từ sau khi tòa xử sơ thẩm đến nay, bị cáo có đủ thời gian nhưng không mời luật sư; tính chất vụ án này không thuộc bắt buộc phải có luật sư.

Trình bày kháng cáo sau đó, bà Lan cho rằng bản án sơ thẩm chưa phản ánh đúng hành vi của mình. Bị cáo thừa nhận 6 video liên quan đời sống riêng tư của vợ chồng bà Hằng do chính mình dùng điện thoại quay tại nhà ở Gò Vấp, lưu trong máy, nhưng khẳng định không phải người phát tán lên mạng.

Theo lời Lan, trước thời điểm các video xuất hiện, bà bị mất điện thoại; hai ngày sau, thành phố ban hành lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 nên không thể trình báo. Vài hôm sau, các nội dung này bị đăng tải liên tục trong 8 ngày.

Giải thích việc video được đăng từ tài khoản mang tên mình, bị cáo cho rằng do trong điện thoại có sẵn tài khoản cá nhân.

Trả lời HĐXX về nguồn gốc nội dung trong 6 video, Lan nói không lấy từ đâu mà do tự nghĩ ra, "không cần biết đúng hay sai", rồi tự quay và trình bày. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại toàn bộ vụ án.

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện VKS xác định tài liệu trong hồ sơ, lời khai trước đó của bị cáo, cùng kết quả thẩm vấn tại tòa có đủ cơ sở xác định việc truy tố, xét xử là đúng pháp luật, không oan sai; đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Tòa: Bị cáo đăng 6 video xúc phạm nghiêm trọng vợ chồng bà Phương Hằng

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Lan 1 năm 9 tháng tù là đúng người, đúng tội; căn cứ vào lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, đối chiếu với lời khai của những người liên quan cùng tài liệu, vật chứng thu giữ.

Hồ sơ thể hiện bị cáo từng khai mất điện thoại vào năm 2021, song ở bản cung khác lại thừa nhận đã dùng điện thoại quay video, sau đó chuyển sang máy tính để đăng tải lên mạng nhằm thu hút tương tác.

Từ các căn cứ này, HĐXX xác định bị cáo đã đăng tải 6 video, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Tại phiên phúc thẩm, bà Lan không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới. HĐXX đồng thời chỉ ra bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng cấp sơ thẩm lại nhận định là "phạm tội lần đầu" là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm; vì vậy cấp phúc thẩm điều chỉnh việc áp dụng tình tiết này cho đúng quy định.

Từ đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Phán quyết này này có hiệu lực pháp luật ngay.

Theo bản án, năm 2021, bị cáo Lan tự ghi hình 6 video và phát tán trên tài khoản YouTube "Lan Đinh", đề cập đến đời tư của bà Hằng trong quá khứ và những thông tin không có thật, chưa kiểm chứng về gia đình bà Hằng... Trong đó, video phát ngày 13/7/2021 với hơn 53.000 lượt xem có tựa đề "bà Nguyễn Phương Hằng không sợ ai chỉ sợ Đinh Lan" có nội dung không đúng sự thật rằng "ông Dũng bị quản thúc nên không xuất hiện trong livestream của vợ".

Các video này bị xác định "chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng; đồng thời đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật".

Hành vi của bà Lan vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của Lan xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hồi tháng 1, TAND Khu vực 7 - TP HCM xử sơ thẩm, phạt bà Lan 1 năm 9 tháng tù.

Bình Nguyên