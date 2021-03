6 vật phẩm phong thủy dành cho gia chủ trong năm Tân Sửu

Cua đá phát tài: Cua là linh vật đại diện cho thiên can đầu tiên và được ưa chuộng trong phong thủy với ý nghĩa kích hoạt vận may, giữ tiền - tài lộc và tránh thất thoát tiền bạc. Kết hợp với yếu tố "Thổ sinh Kim" - những vật phẩm từ đá sẽ giúp sinh vận khí thì cua đá Phát Tài khi đặt tại phương vị cát trong nhà sẽ thúc đẩy may mắn, chiêu tài về nhà để vạn sự hưng.