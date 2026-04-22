6 ôtô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, ùn tắc kéo dài

TP HCMÔtô 7 chỗ cùng ba xe tải và hai xe đầu kéo va chạm liên hoàn, chắn ngang một làn cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn tắc kéo dài, tối 22/4.

Khoảng 20h, xe tải chạy trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy, khi đổ dốc đã va chạm với xe tải chạy phía trước. Sau đó, ôtô 7 chỗ, một xe tải khác và hai xe đầu kéo tiếp tục lao tới, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn.

Ôtô 7 chỗ kẹt giữa xe tải và xe đầu kéo. Ảnh: Đình Văn

Tai nạn khiến một xe tải 5 tấn xoay ngang, thùng hàng đè lên phần đầu xe đầu kéo. Ôtô 7 chỗ bị kẹp giữa hai xe, hư hỏng nặng. Tài xế trên xe bị xây xát, tự mở cửa thoát ra ngoài.

Các phương tiện hư hỏng chắn ngang làn đường, gây ùn tắc kéo dài trên cầu. Đây là tuyến kết nối khu Nam với cảng Cát Lái nên hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng thời gian vận chuyển.

Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: Đình Văn

Cầu Phú Mỹ nằm trên tuyến Vành đai 2, nối khu Đông và khu Nam TP HCM, có mật độ xe tải, container lớn. Đoạn đổ dốc hai đầu cầu thường xảy ra va chạm do độ dốc lớn, phương tiện dễ tăng tốc theo quán tính; nhiều vụ liên quan việc không giữ khoảng cách hoặc chạy quá tốc độ...

Ôtô 7 chỗ bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Đình Văn