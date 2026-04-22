6 ôtô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ

TP HCMÔtô Porsche cùng ba xe tải và hai xe đầu kéo va chạm liên hoàn, chắn ngang một làn cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn tắc kéo dài, tối 22/4.

Khoảng 20h, xe đầu kéo chạy trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy, khi đổ dốc đã đẩy xe tải và ôtô Porsche đâm vào một xe container phía trước. Xe này theo quán tính tiếp tục va chạm hai xe tải tạo thành chuỗi liên hoàn.

Tại hiện trường 4 phương tiện gồm 2 xe đầu kéo, ôtô tải và Porsche dính vào nhau chắn ngang làn đường. Hai xe tải còn lại bị hư hỏng nhẹ, chạy xuống chân cầu đỗ ở bên phải để phối hợp xử lý hiện trường.

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ôtô trên cầu Phú Mỹ. Video: Minh Hoàng - Lâm Nguyên

Chủ xe SUV cho biết khi đang xuống dốc cầu, dòng ôtô nối đuôi nhau khá đông. Anh giảm tốc độ để bảo đảm an toàn thì bất ngờ xe tải và đầu kéo phía sau lao tới, đẩy ôtô của anh ép vào xe đầu kéo phía trước.

Các túi khí trên xe bung ra, tài xế bị choáng trong chốc lát nhưng không bị thương, sau đó tự mở cửa rời khỏi xe.

Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: Đình Văn

Các phương tiện hư hỏng chắn ngang làn đường, gây ùn tắc kéo dài trên cầu. Đây là tuyến kết nối khu Nam với cảng Cát Lái nên hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng thời gian vận chuyển.

Cầu Phú Mỹ nằm trên tuyến Vành đai 2, nối khu Đông và khu Nam TP HCM, có mật độ xe tải, container lớn. Đoạn đổ dốc hai đầu cầu thường xảy ra va chạm do độ dốc lớn, phương tiện dễ tăng tốc theo quán tính; nhiều vụ liên quan việc không giữ khoảng cách hoặc chạy quá tốc độ...

Hướng tuyến cầu Phú Mỹ. Đồ họa: Đăng Hiếu

