6 người thiệt mạng trong hỗn loạn biểu tình ở Iran

Người biểu tình và lực lượng an ninh Iran đụng độ tại một số thành phố, khiến ít nhất 6 người chết, là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong đợt bất ổn đã diễn ra nhiều ngày.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 1/1 đưa tin hai người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại thành phố Lordegan, thuộc tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari. Cuộc đụng độ ở Azna, tỉnh Lorestan lân cận cũng khiến ba người chết.

"Một số người biểu tình bắt đầu ném đá vào các tòa nhà chính quyền, như văn phòng thống đốc, nhà thờ Hồi giáo, tòa thị chính và các ngân hàng", Fars mô tả các cuộc biểu tình, thêm rằng cảnh sát đã đáp trả đám đông bằng hơi cay.

Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran hôm 29/12. Ảnh: AFP

Đài truyền hình nhà nước Iran trong khi đó đưa tin một thành viên lực lượng an ninh 21 tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở thành phố Kouhdasht, tỉnh Lorestan. Phó thống đốc tỉnh Lorestan Said Pourali cho biết thêm 13 thành viên lực lượng an ninh cũng bị thương do bị người biểu tình ném đá.

Nhiều cuộc biểu tình trên khắp Iran đã biến thành các cuộc bạo loạn. Ở thành phố Hamedan, người biểu tình đã thiêu rụi một chiếc xe máy nhằm đốt nhà thờ Hồi giáo gần đó, nhưng bất thành.

Sóng biểu tình bùng phát tại Iran từ hôm 28/12 năm ngoái, trong đó có sự tham gia của tầng lớp tiểu thương, nhằm phản đối tình trạng khó khăn về kinh tế và đồng nội tệ biến động mạnh. Đồng rial của Iran đã bị mất giá so với USD và các ngoại tệ khác trên thế giới, khiến giá nhập khẩu hàng hóa tăng vọt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách xoa dịu căng thẳng, thừa nhận "những yêu cầu chính đáng" của người biểu tình, đồng thời kêu gọi chính phủ hành động để cải thiện tình hình kinh tế. Tuy nhiên, chính quyền cũng tuyên bố lập trường "kiên quyết" và cảnh báo không được lợi dụng tình hình để gây hỗn loạn.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)