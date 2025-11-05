6 người chết vì mì ống nhiễm khuẩn ở Mỹ

Mỹ ghi nhận 6 ca tử vong, hàng chục người nhập viện vì nhiễm khuẩn listeria liên quan đến các sản phẩm mì ống bị thu hồi trên toàn quốc.

NBC News ngày 4/11 dẫn thông tin cập nhật từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cho biết đã có 6 người chết, 25 người nhập viện tại 18 bang kể từ vụ phát hiện các suất mì ống chế biến sẵn nhiễm khuẩn listeria ở siêu thị hồi tháng 6.

Kể từ lần cập nhật mới nhất ngày 25/9, giới chức Mỹ đã phát hiện thêm 7 ca bệnh từ 3 bang, với hai ca tử vong, trong đó có một phụ nữ bị sảy thai.

Vụ bê bối đã châm ngòi làn sóng thu hồi các suất mì ống trên toàn quốc, trong đó có các món từ hãng Nate's Fine Foods. Các vụ thu hồi được tiến hành ở loạt cơ sở của các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Trader Joe's, Kroger, Albertsons, Safeway, Vons.

Hai sản phẩm mì ống chế biến sẵn nằm trong danh mục thu hồi do nhiễm khuẩn listeria ở Mỹ. Ảnh: FDA

FDA khuyến cáo người tiêu dùng "kiểm tra kỹ tủ lạnh và tủ đông để tìm các món trong danh sách thu hồi".

Theo Cơ quan Kiểm tra An toàn Thực phẩm (FSIS), tiêu thụ thực phẩm nhiễm khuẩn listeria có thể gây bệnh listeriosis, một bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

"Listeriosis có thể gây sốt, đau cơ, đau đầu, cứng cổ, lú lẫn, mất thăng bằng, co giật, đôi khi khởi phát sau tiêu chảy hoặc các triệu chứng đường tiêu hóa khác. Ở phụ nữ mang thai, nhiễm khuẩn có thể gây sảy thai, sinh non", FSIS cho biết trong thông cáo.

Nhiễm khuẩn listeria là nguyên nhân gây tử vong do ngộ độc thực phẩm thứ ba tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ước tính mỗi năm có 1.250 người Mỹ nhiễm listeria và 172 người tử vong vì bệnh này.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)