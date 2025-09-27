6 món nên ăn mỗi ngày giúp giảm gan nhiễm mỡ

Tỏi không chỉ tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn giảm viêm, giảm cân ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi chứa hàm lượng cao allicin và hợp chất sulfur góp phần ức chế tổng hợp cholesterol xấu đồng thời đào thải chúng khỏi cơ thể. Nếu không ăn được tỏi sống, bạn có thể cho vào các món xào, kho.