6 món nên ăn mỗi ngày giúp giảm gan nhiễm mỡ

Quả việt quất chứa các chất dinh dưỡng như polyphenol, anthocyanin có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ gan khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm viêm. Polyphenol ngăn chặn tích tụ mỡ trong gan, có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ.
Quả việt quất chứa các chất dinh dưỡng như polyphenol, anthocyanin có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ gan khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm viêm. Polyphenol ngăn chặn tích tụ mỡ trong gan, có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ.
Tỏi không chỉ tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn giảm viêm, giảm cân ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi chứa hàm lượng cao allicin và hợp chất sulfur góp phần ức chế tổng hợp cholesterol xấu đồng thời đào thải chúng khỏi cơ thể. Nếu không ăn được tỏi sống, bạn có thể cho vào các món xào, kho.
Tỏi không chỉ tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn giảm viêm, giảm cân ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tỏi chứa hàm lượng cao allicin và hợp chất sulfur góp phần ức chế tổng hợp cholesterol xấu đồng thời đào thải chúng khỏi cơ thể. Nếu không ăn được tỏi sống, bạn có thể cho vào các món xào, kho.
Bông cải xanh giòn, vị ngọt tự nhiên, chứa hợp chất thực vật sulforaphane có khả năng kích thích enzyme gan hoạt động mạnh hơn, hỗ trợ thải độc nhanh, giảm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Nếu đã ngán bông cải xanh hấp, bạn có thể cắt nhỏ vào làm salad, xào với dầu ôliu để thưởng thức thường xuyên.
Bông cải xanh giòn, vị ngọt tự nhiên, chứa hợp chất thực vật sulforaphane có khả năng kích thích enzyme gan hoạt động mạnh hơn, hỗ trợ thải độc nhanh, giảm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Nếu đã ngán bông cải xanh hấp, bạn có thể cắt nhỏ vào làm salad, xào với dầu ôliu để thưởng thức thường xuyên.
Rau chân vịt chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là glutathione, có thể giúp gan hoạt động tốt. Rau dễ chế biến, hương vị hấp dẫn, có thể làm salad, nấu canh hoặc xào tùy theo sở thích. Để tăng hiệu quả giảm mỡ gan, người bị gan nhiễm mỡ có thể xào rau chân vịt với tỏi và dùng dầu ôliu để chế biến.
Rau chân vịt chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là glutathione, có thể giúp gan hoạt động tốt. Rau dễ chế biến, hương vị hấp dẫn, có thể làm salad, nấu canh hoặc xào tùy theo sở thích. Để tăng hiệu quả giảm mỡ gan, người bị gan nhiễm mỡ có thể xào rau chân vịt với tỏi và dùng dầu ôliu để chế biến.
Hạnh nhân cung cấp vitamin E dồi dào có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do. Chất xơ và protein trong hạnh nhân góp phần ổn định đường huyết, giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan. Loại hạt này chứa chất giảm viêm, tham gia cải thiện sự nhạy cảm insulin, giảm mỡ trong gan.
Hạnh nhân cung cấp vitamin E dồi dào có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do. Chất xơ và protein trong hạnh nhân góp phần ổn định đường huyết, giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan. Loại hạt này chứa chất giảm viêm, tham gia cải thiện sự nhạy cảm insulin, giảm mỡ trong gan.
Nghệ giúp giảm các dấu hiệu tổn thương gan nhờ chứa curcumin có tác dụng giảm viêm đồng thời giảm nồng độ alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh. Đây là hai loại enzyme có nồng độ cao bất thường ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ.
Nghệ giúp giảm các dấu hiệu tổn thương gan nhờ chứa curcumin có tác dụng giảm viêm đồng thời giảm nồng độ alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh. Đây là hai loại enzyme có nồng độ cao bất thường ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI