6 loại rau củ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn khi nấu chín

Nấu chín cà rốt, cà chua, nấm và măng tây giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ một số vitamin, khoáng chất tốt hơn thay vì ăn sống.

Cà rốt

Cà rốt giàu carotenoid - sắc tố thực vật tạo nên màu cam của thực phẩm, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số loại ung thư. Nấu chín cà rốt làm tăng khả năng hấp thụ carotenoid.

Loại củ này giàu beta-carotene (tiền chất của vitamin A), chất xơ, kali, góp phần cải thiện thị lực, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân, tăng cường miễn dịch. Chế độ dinh dưỡng có cà rốt cũng giúp bổ sung dưỡng chất thiết yếu, làm chậm lão hóa, tốt cho tiêu hóa.

Nấm

Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, protein, vitamin nhóm B, D, khoáng chất (selen, kali, đồng) cần thiết cho cơ thể. Ăn nấm giúp no lâu, tốt cho người giảm cân, tiểu đường và cao huyết áp. Nên nấu nấm bằng cách hấp hoặc dùng lò vi sóng. Nấu chín trong thời gian dài làm mất chất dinh dưỡng của thực phẩm.

Măng tây

Măng tây giàu vitamin A, C, K, folate và chất xơ, hỗ trợ giảm cân, có lợi cho tim mạch. Loại rau này còn có đặc tính lợi tiểu, giúp giảm viêm, tốt cho tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, ổn định đường huyết. Bạn chế biến măng tây chín mềm, dễ ăn. Để bảo toàn hàm lượng vitamin, hãy chọn phương pháp nấu như hấp hoặc xào.

Khoai tây

Khoai tây chứa vitamin C, B6, kali, chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Loại củ này cung cấp năng lượng ổn định, ít calo, hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhờ hàm lượng kali cao. Nấu chín khoai tây làm giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc solanine. Thực phẩm này có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau gồm xào, hấp, nướng, dùng lò vi sóng hoặc chiên.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan giàu tinh bột, folate - một loại vitamin tan trong nước cần thiết cho sức khỏe tế bào. Ăn đậu Hà Lan hỗ trợ giảm cân nhờ cảm giác no lâu, cải thiện sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết, tốt cho tiêu hóa. Hấp, luộc là những phương pháp tốt nhất để giữ lại chất dinh dưỡng trong loại đậu này.

Cà chua

Lycopene carotenoid trong cà chua có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch và xương khớp, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Thực phẩm này có hương vị thơm ngon khi ăn sống. Nấu chín cà chua giúp cơ thể hấp thụ nhiều lycopene hơn so với ăn sống.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)