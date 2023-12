6 khu 'đất vàng' bỏ không nhiều năm ở trung tâm Hà Nội

Tháng 5/2019, khu đất này được công bố sẽ làm dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi với 8 tầng, mật độ xây dựng 80%, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Dự án do tập đoàn BRG và Công ty Sanrio Hong Kong - đơn vị sở hữu thương hiệu nhân vật Hello Kitty thỏa thuận hợp tác phát triển.

Tháng 6, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi vìnhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm.