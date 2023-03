6 điều xảy ra với cơ thể sau quan hệ tình dục

Chuột rút, các cơn đau vùng chậu xuất hiện, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể xảy ra sau "cuộc yêu".

Đổ mồ hôi nhiều, nhịp tim tăng

Sex giống như các hình thức tập thể dục, làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nhiệt tích tụ trong cơ bắp sẽ khiến mọi người đổ mồ hôi. Tình dục được coi là một bài tập luyện tim mạch. Tim có thể sẽ đập mạnh hơn và lâu hơn dựa trên mức năng lượng tiêu hao. Uống nước sau khi quan hệ giúp duy trì năng lượng, giảm mệt mỏi.

Đau vùng chậu kéo dài

Phụ nữ đã có con thường có cảm giác đau, áp lực vùng chậu sau khi giao hợp do "hội chứng xung huyết vùng chậu". Hội chứng này là nguyên nhân phổ biến gây ra đau vùng chậu mạn tính. Mặc dù không phải là một tình trạng nguy hiểm, chị em nên đến bệnh viện kiểm tra nếu cơn đau cản trở khoái cảm khi ái ân.

Cảm giác nóng rát

Nếu chị cảm thấy nóng rát sau khi quan hệ tình dục có thể do âm đạo bị viêm. Nguyên nhân gây nên tình trạng này do một số mô âm đạo căng lên, niệu đạo nằm rất gần với âm đạo nên có thể buốt tạm thời khi đi tiểu sau khi quan hệ.

Chuột rút

Một số người bị đau, co thắt và chuột rút sau khi hoạt động tình dục căng thẳng. Nguyên nhân là do giải phóng prostaglandin (hợp chất có tác dụng giống như hormone, có thể gây co cơ) khi đạt cực khoái, khô âm đạo, rụng trứng, cực khoái và các tình trạng y tế khác.

Chuột rút hoặc co thắt trong hoặc sau khi sex thường không nghiêm trọng, có thể giải quyết bằng các biện pháp khắc phục tại nhà như thay đổi tư thế khi quan hệ; đặt miếng đệm sưởi ấm ở khu vực bị ảnh hưởng. Một số nghiên cứu cho rằng uống nước có chứa chất điện giải như natri có thể giúp giảm nguy cơ bị chuột rút.

Bạn nên đi khám khi thường xuyên bị chuột rút khi quan hệ, kèm cơn đau dữ dội, co thắt cơ âm đạo không chủ ý, hoặc chảy máu sau khi quan hệ tình dục, sốt, tiết dịch âm đạo hoặc kinh nguyệt ra nhiều và không đều.

Dịch tiết âm đạo tăng

Sau khi quan hệ tình dục, dịch tiết âm đạo tăng lên là bình thường. Đối với phụ nữ lớn tuổi sau thời kỳ mãn kinh, cơ thể suy giảm nội tiết tố estrogen nên dịch ít dần, gây khô và teo âm đạo.

Sau ái ân, các đôi có thể xuất hiện tình trạng nhịp tim tăng, đổ nhiều mồ hôi. Ảnh: Freepik

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) có liên quan đến quan hệ tình dục. Sex có thể truyền vi khuẩn từ ruột sang khoang âm đạo và lên đến niệu đạo gây nhiễm trùng ngứa, rát, đau.

Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục là giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Thói quen này sẽ hỗ trợ làm sạch, loại bỏ vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo, giúp giải nén bàng quang để tạo cảm giác thoải mái.

Trong một số trường hợp, nhiễm trùng tiết niệu có thể ảnh hưởng đến thận. Nhiễm trùng thận thường nghiêm trọng hơn và cần được điều trị ngay lập tức. Do đó, phái nữ cần lưu ý thêm triệu chứng của nhiễm trùng thận như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn mửa và đau lưng dưới để chữa trị kịp thời.

