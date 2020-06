6 đại lý cấp 2 đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Phú Thọ6 chủ đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip và Tip.club vừa bị bắt với tổng giao dịch hơn 700 tỷ đồng.

Từ ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét 6 đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip và Tip.Club tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình.

Các nghi can bị bắt gồm Đoàn Trọng Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn Xuân Khang (cùng ở Hà Nội), Nguyễn Minh Tuấn (Hưng Yên) và Lâm Tuấn Nghĩa (Ninh Bình).

Cơ quan An ninh điều tra khám xét một đại lý cấp 2. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, đây là những đại lý cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 5.877 đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RikVip và Tip.Club do Cơ quan An ninh điều tra triệt phá từ năm 2017. Tổng lượng giao dịch của 6 nghi can vừa bị bắt là hơn 851 tỷ Rik, tương đương hơn 700 tỷ đồng.

Tính cả giai đoạn 1 của vụ án, đến nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip và Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Trong đó có 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ thống gần 10.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 vụ án xác định, dưới sự bao che của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Trong hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong 92 bị cáo, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Dương bị phạt 9 năm tù, Phan Sào Nam lĩnh 5 năm tù.

88 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến ba năm tù về các tội:Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

