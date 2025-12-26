6 cựu cán bộ hải quan 'bảo kê' đường dây buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Cựu cán bộ hải quan Đỗ Thị Ngọc Quỳnh luôn kêu oan trong quá trình điều tra, song tại tòa thừa nhận đã giúp Lê Tấn Hòa, Giám đốc Saigon Transco, buôn lậu 1,7 triệu lít dầu.

Chiều 26/12, sau gần hai tuần bị xét xử, Lê Tấn Hòa (49 tuổi, chủ Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco) bị TAND TP HCM tuyên 13 năm tù về tội Buôn lậu.

46 bị cáo từng là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù về cùng tội danh.

Liên quan vụ án, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ SP-PSA, Chi cục Hải quan Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) bị phạt 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

5 cựu cán bộ khác bị tuyên từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng về cùng tội danh.

Bị cáo Lê Tấn Hòa tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo HĐXX, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất dành cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, bị cáo Hòa đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco để chỉ đạo nhân viên mua trái phép xăng, dầu. Hàng sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục hải quan.

Từ tháng 3/2022 đến 1/2024, Hòa và các đồng phạm thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, mua trái phép hơn 1,717 triệu lít dầu trị giá 29,9 tỷ đồng, bán thu 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Bản án nêu bị cáo Hòa có vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội; các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức. Trong đó, nhóm thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên thực hiện việc cất giữ dầu mua trái phép, bơm vào các khoang bí mật và vận chuyển về kho để tiêu thụ. Nhóm công ty đại lý, môi giới xăng dầu dù biết hành vi vi phạm nhưng không giám sát, tạo điều kiện cho Hòa và đồng phạm thu lợi bất chính.

Bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (bên phải hàng đầu) cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Với nhóm công chức hải quan, HĐXX xác định các bị cáo đã tạo điều kiện cho việc thông quan trái phép, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, giúp công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất. Kết quả điều tra cho thấy Hòa đã chỉ đạo nhân viên đưa 953 triệu đồng cho một số công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

HĐXX nhận định, quá trình điều tra, một số bị cáo dù có thời điểm không thừa nhận hành vi, song tại tòa đều khai báo thành khẩn và thể hiện sự ăn năn hối cải. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo. Hành vi của người này là tiền đề cho người khác thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ với một số bị cáo như nhân thân tốt, từng được khen thưởng, tự nguyện nộp lại một phần tiền thu lợi để khắc phục hậu quả và gia đình có công với cách mạng...

Hải Duyên