6 bệnh lý gây đau lưng ở trẻ em

Đau cơ, đau xương, sự cố đĩa đệm hay khối u… có thể gây ra cơn đau lưng ở trẻ.

Đau lưng thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên trở lên, tuy nhiên một nghiên cứu gần đây của Mỹ cho thấy hơn ⅓ trẻ em, thanh thiếu niên bị đau lưng, trong đó 9% bị đau nghiêm trọng. Dưới đây là 6 nguyên nhân phổ biến, theo Very Well Health.

Đau cơ

Đau lưng do cơ bắp là lý do phổ biến gây đau lưng ở trẻ em, thanh thiếu niên. Loại đau lưng này thường do căng cơ, căng dây chằng, hoạt động quá sức. Trẻ chơi các môn thể thao cường độ cao quanh năm dễ gặp chấn thương này. Ngoài ra, trẻ ngồi không đúng tư thế, béo phì, cũng có thể dẫn đến đau lưng do áp lực trọng lượng cơ thể lên cơ lưng, dây chằng, xương.

Các xét nghiệm như chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ (MRI) và xét nghiệm hình ảnh khác chẩn đoán được đau cơ lưng. Trẻ đau lưng sau khi hoạt động thể dục thể thao nên giảm hoạt động, dành thời gian nghỉ ngơi. Sử dụng phương pháp điều trị bằng nhiệt và đá giúp làm dịu cơn đau.

Đau lưng ở trẻ có thể là dấu hiệu của một bệnh lý. Ảnh: Freepik

Gãy xương do căng thẳng

Gãy xương do căng thẳng không biểu hiện triệu chứng ngay tức thì, xuất hiện sau 1-2 tuần. Cơn đau lưng do gãy xương ban đầu có cảm giác đau âm ỉ nơi bị gãy, lâu dần chuyển nặng gây cản trở các hoạt động di chuyển, sinh hoạt.

Gãy xương do căng thẳng cột sống phổ biến nhất gọi là chứng thoái hóa đốt sống, thường gặp ở thanh thiếu niên chơi các môn thể thao có động tác ngã người về phía sau. Thanh thiếu niên bị loại gãy xương này sẽ nhận thấy cứng ở lưng, chân, ảnh hưởng đến khả năng đi lại. Nếu bị nặng, thanh thiếu niên có thể bị tê, ngứa ran ở lưng hoặc chân.

Sự cố đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm cột sống lưng là phần đệm mềm giữa hai đốt sống bị vỡ. Vật liệu đĩa đệm bị ép ra khỏi không gian bình thường, bị đẩy lên phần dây thần kinh, tủy sống gây đau lưng.

Nhiễm trùng

Trẻ mới biết đi, thanh thiếu niên có thể bị nhiễm trùng liên quan đến gai cột sống. Các triệu chứng của những bệnh nhiễm trùng này khác nhau nhưng chúng có thể gây đau lưng, sốt nhẹ, khiến trẻ có cảm giác khó chịu.

Khối u

Khối u cột sống là một nguyên nhân rất phổ biến gây đau lưng ở trẻ em, thanh thiếu niên. Một số khối u gây ra đau nhiều nhưng cũng có khối u không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Đặc điểm khác biệt giữa đau lưng do khối u với các loại đau lưng khác đó là cơn đau lưng thường xuất hiện vào ban đêm, đau toàn thân đi kèm với sụt cân.

Các vấn đề về căn chỉnh

Nếu sự liên kết cột sống của trẻ không bình thường, nó có thể gây ra đau lưng, đồng thời thay đổi hình dáng lưng. Hai dị tật cột sống phổ biến nhất ở trẻ em là vẹo cột sống và Kyphosis của Scheuermann.

Vẹo cột sống: là một dị tật gây ra một đường cong hình chữ S ở cột sống, có thể nhìn thấy từ lưng trẻ.

Kyphosis của Scheuermann: là một tình trạng gây cong vẹo cột sống. Bạn có thể thấy rõ điểm cong này từ 2 bên.

Phương pháp điều trị 2 dị tật này tương tự nhau. Nếu dị tật nghiêm trọng, trẻ có thể phải đeo nẹp lưng.

Nếu trẻ đau lưng sau khi chơi thể thao, do kéo căng nó sẽ tự khỏi trong 3-5 ngày. Trong những trường hợp, cơn đau lưng dày đặc, có thể nó đang báo hiệu một vấn đề sức khỏe. Phụ huynh nên liên hệ với bác sĩ nếu trẻ bị đau lưng, trẻ từ 4 tuổi trở xuống, cơn đau vào ban đêm khiến trẻ mất ngủ, đau liên tục vào tuần, cơn đau lan xuống một hoặc cả 2 chân.

Hà Phượng (Theo Very Well Health)