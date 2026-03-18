Hơn 6.000 runner đăng ký VnExpress Marathon Huế sau 2 tuần

Sau hai tuần mở bán vé siêu sớm, VnExpress Marathon Huế 2026 ghi nhận hơn 6.000 runner đăng ký, trong đó cự ly 21km chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Giải dự kiến diễn ra ngày 19/4. Sau hai tuần mở bán vé giai đoạn Super Early Bird với mức ưu đãi nhất, ban tổ chức ghi nhận hơn 2.400 VĐV đăng ký 21km, chiếm khoảng 40%. Cự ly 5km thu hút khoảng 2.250 runner, trong khi 10km ghi nhận 1.350 người. Giải có sự góp mặt của gần 100 runner quốc tế từ 30 quốc gia như Anh, Nga, Đức...

VnExpress Marathon Huế 2025 thu hút 12.000 runner tham dự. Ảnh: VnExpress Marathon

Khoảng một nửa trong tổng số 6.000 runner đăng ký sớm đến từ Huế, địa phương đăng cai, kế đến là các tỉnh, thành phố lân cận như Đà Nẵng, Quảng Trị, tạo nên mạng lưới runner khu vực miền Trung tham gia đông đảo.

Tuy cự ly 42km tạm ngưng, số lượng đăng ký vé siêu sớm vẫn đạt 50% tổng lượng VĐV tham dự năm ngoái, cho thấy sức hút của giải đấu được duy trì. "Việc ghi nhận 6.000 runner đăng ký chỉ sau hai tuần mở bán là tín hiệu tích cực, cho thấy mức độ hưởng ứng của runner với một trong những sự kiện chạy bộ giàu truyền thống nhất miền Trung", đại diện ban tổ chức cho biết.

Năm nay, VnExpress Marathon Huế điều chỉnh cự ly, tập trung vào 21km và các cự ly ngắn, đồng nghĩa toàn bộ đường chạy nằm trong không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng của cố đô. Qua đó, công tác tổ chức và đảm bảo an toàn được thuận lợi hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm liền mạch cho người tham gia.

Nhiều gia đình lựa chọn VnExpress Marathon Huế như hành trình kết hợp thể thao và du lịch tại cố đô. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau khi kết thúc giai đoạn Super Early Bird, giải bước sang giai đoạn Early Bird với mức phí 480.000 đồng cho 5km, 620.000 đồng cho 10km và 850.000 đồng cho 21km. Đăng ký theo nhóm sẽ được giảm thêm từ 5% tới 25% tùy quy mô. Giải đóng cổng đăng ký vào 9/4.

Kể từ lần đầu đến Huế năm 2020, VnExpress Marathon đã ghi dấu ấn với cung đường chạy giữa không gian di sản. Runner được sải bước qua Kinh thành Huế, cầu Trường Tiền, Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu cùng các tuyến phố trung tâm rợp bóng cây. Với giờ xuất phát vào rạng sáng, VĐV còn có dịp ngắm bình minh xứ Huế, khi ánh sáng đầu ngày dần phủ lên sông Hương và các công trình cổ kính.

Hải Long