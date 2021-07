500 triệu đồng có nên đầu tư tiền ảo?

Nhiều người muốn đầu tư vào tiền kỹ thuật số khi thị trường biến động lớn, chuyên gia cho rằng cần cân nhắc về tính pháp lý và rủi ro.

Tôi sống ở TP HCM và đang kinh doanh quán cà phê nhỏ. Vì dịch bệnh nên quán phải đóng cửa cả tháng nay.

Hiện tôi có 500 triệu đồng là số tiền để chuẩn bị đầu tư cho quán nhưng vì đang đóng cửa nên chưa dùng tới. Trong khi đó, tôi thấy tiền số dạo gần đây biến động rất lớn.

Vậy với khoản tiền 500 triệu đồng đang nắm giữ này, liệu tôi có nên bỏ tạm vào kênh đầu tư tiền số để sinh lời và chờ khi nào tình hình TP HCM ổn định, mở cửa quán cà phê lại thì lấy ra đầu tư tiếp vào quán hay không? Đầu tư vào tiền số thì tôi cần những lưu ý gì? Rất mong nhận được tư vấn của chuyên gia.

Chuyên gia tư vấn:

Trước tiên, việc đầu tư khoản tiền trong thời gian này phụ thuộc vào định nghĩa tiền nhàn rỗi của bạn. Nếu khoản tiền này bắt buộc cần phải sử dụng khi quán cà phê mở trở lại vào vài tháng tới, thì bạn chỉ nên đầu tư vào những kênh có rủi ro thấp, mang lại lợi nhuận đảm bảo thay vì những kênh mang tính biến động cao như tiền số hay chứng khoán.

Những kênh đầu tư có rủi ro thấp như trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ quỹ trái phiếu sẽ hạn chế tình trạng đến khi bạn cần dùng tiền, thị trường diễn biến xấu, bạn buộc phải bán ra và đối mặt với rủi ro.

Trường hợp nếu bạn vẫn lựa chọn đầu tư 500 triệu đồng vào tiền ảo thì nên tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu.

Tiền ảo có rủi ro lớn nhất là tính chất pháp lý. Hiện tại ở Việt Nam, đây là kênh đầu tư không chính thống, chưa có luật và chế tài để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Hơn hết, tiền kỹ thuật số vẫn chưa được Chính phủ xem là kênh thanh toán hợp pháp. Việc đầu tư tiền kỹ thuật số hiện nay là hoạt động mang tính tự phát.

Những thay đổi về tính pháp lý của tiền ảo có ảnh hưởng mạnh tới giá trị của đồng tiền. Thực tế gần đây, Trung Quốc có những tín hiệu siết chặt hoạt động của những đồng tiền ảo không phải do nhà nước phát hành, khiến các đồng tiền lớn như Bitcoin, Ethereum giảm gần 50% từ đỉnh giá.

Vì chưa được hợp pháp hóa ở Việt Nam, việc giao dịch tiền ảo phải thông qua những sàn giao dịch không có giấy phép. Có rất nhiều sàn giao dịch lừa đảo, sử dụng những chiêu trò để dẫn dụ nhà đầu tư như đoán giá trong vòng 10 giây, tỷ lệ đòn bẩy lên tới hàng trăm lần hoặc tự phát hành tiền kỹ thuật số không dựa trên nền tảng kỹ thuật nào... Trong quá khứ, nhiều sàn giao dịch từng "biến mất" chỉ sau một đêm, chiếm hết tiền của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, mức độ biến động của tiền kỹ thuật số rất lớn. Mức độ biến động lên đến gấp 4-5 lần so với chứng khoán. Thời kỳ 2017-2018, tiền kỹ thuật số đã có lúc giảm 90% so với mức đỉnh. Do đó, đầu tư tiền kỹ thuật số không phải là kênh đầu tư cho số đông và cần phải có kiến thức và hiểu biết tốt trong mảng này.

Ngoài ra, thị trường đang có rất nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau gần như không có giá trị hoặc được sinh ra để phục vụ mục đích lừa đảo.

Tôi cho rằng, kênh tiền kỹ thuật số vẫn có thể là kênh đầu tư tiềm năng nhưng với điều kiện phải đặt dưới sự quản lý và giám sát của Nhà nước. Nếu có đủ điều kiện cho phép đầu tư, bạn có thể phân bổ tối đa 5% tài sản vào kênh này. Phần còn lại nên được phân bổ vào kênh chứng khoán, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Đây là những kênh có lợi nhuận cao và hợp pháp tại Việt Nam.

Lê Anh Tuấn

Giám đốc tư vấn đầu tư, Dragon Capital Việt Nam