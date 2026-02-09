500 người cao tuổi xếp hình lá phổi xanh lớn nhất Việt Nam

500 hội viên người cao tuổi cùng xếp hình lá phổi xanh lớn nhất Việt Nam trong sự kiện "Lá phổi xanh - an lành tuổi vàng", hoạt động do Bổ phế Bảo Thanh khởi xướng.

Chương trình diễn ra ngày 7/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội, với sự đồng hành của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hoạt động đồng thời đánh dấu hành trình 20 năm thương hiệu Bổ phế Bảo Thanh (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) đồng hành chăm sóc sức khỏe hô hấp cho hàng triệu gia đình Việt.

500 người trung niên và cao tuổi xếp hình lá phổi xanh tại sự kiện. Ảnh: Bổ phế Bảo Thanh

Với sự tham gia của 500 hội viên người cao tuổi, hình ảnh lá phổi khổng lồ dần hoàn thiện, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ với những người có mặt.

Không chỉ là hoạt động cộng đồng, đây còn là phần xác lập kỷ lục Việt Nam mang tính biểu tượng. Mỗi thành viên tham gia như một "tế bào" góp phần hoàn thiện hình ảnh lá phổi khỏe mạnh, gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc chăm sóc hệ hô hấp khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. "Khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn, khẳng định tinh thần gắn kết cộng đồng trong hành trình bảo vệ sức khỏe", đại diện ban tổ chức cho hay.

Kỷ lục "Sự kiện tạo hình lá phổi có số lượng người cao tuổi cùng tham gia đông nhất tại Việt Nam". Ảnh: Bổ phế Bảo Thanh

Chương trình tiếp tục với tọa đàm "Lá phổi xanh - an lành tuổi vàng". Đây là không gian chia sẻ kiến thức giúp người tham dự hiểu rõ hơn cách chăm sóc hệ hô hấp trong đời sống thường ngày.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Biên tập viên Hoài Anh, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, Thầy thuốc ưu tú - ThS.BS Nguyễn Thị Hằng (Nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) và Dược sĩ Nguyễn Vũ Nguyệt Minh (chuyên gia phụ trách chuyên môn của Dược phẩm Hoa Linh), mang đến những chia sẻ hữu ích về chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người trung niên và cao tuổi.

Tọa đàm "Lá phổi xanh - an lành tuổi vàng". Ảnh: Bổ phế Bảo Thanh

Ngoài khu vực tọa đàm, người cao tuổi tham gia khu trải nghiệm "Hành trình tinh hoa" của Bảo Thanh và khu chụp ảnh lấy liền. Hoạt động giao lưu, chụp ảnh và nhận quà giúp chương trình mang tính sinh hoạt cộng đồng, kết hợp phổ biến kiến thức y khoa theo hình thức trực quan.

Các thành viên tham gia trải nghiệm "Hành trình tinh hoa". Ảnh: Bổ phế Bảo Thanh

Ngày hội là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Lá phổi xanh - sống an lành", đánh dấu chặng đường 20 năm Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh kiên trì theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Đình, Giám đốc ngành hàng Dược phẩm, đại diện thương hiệu Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, chia sẻ doanh nghiệp luôn quan niệm chăm sóc sức khỏe không chỉ là cung cấp sản phẩm, mà là một hành trình đồng hành cùng cộng đồng. Dự án "Lá phổi xanh - sống an lành" được triển khai với mong muốn nâng cao nhận thức, khuyến khích lối sống khỏe chủ động và góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp cho người Việt ở nhiều độ tuổi. "Sau 20 năm phát triển, Bảo Thanh tiếp tục theo đuổi tầm nhìn bền vững vì sức khỏe cộng đồng, nơi mỗi hơi thở khỏe mạnh chính là giá trị mà chúng tôi mong muốn lan tỏa lâu dài", ông Đình nói.

Cũng trong khuôn khổ dự án, nhiều chương trình được triển khai với cách tiếp cận toàn diện - chủ động – bền vững, bao gồm: "Lá phổi xanh học đường" góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc hệ hô hấp cho thế hệ trẻ ngay từ sớm, hướng tới mục tiêu 20 triệu học sinh hô hấp khỏe mạnh, hạnh phúc tới trường; "Lá phổi xanh - an lành tuổi vàng" kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị thiết thực trong chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người trung niên và cao tuổi, với mục tiêu 20 triệu người trung niên, cao tuổi hô hấp khỏe mạnh, cuộc sống an lành.

Bên cạnh đó là chương trình "Lá phổi xanh - vững vàng cuộc sống" lan tỏa tinh thần chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp trong đời sống thường nhật, hướng tới 20 triệu người trong độ tuổi lao động hô hấp khỏe mạnh, trở thành những trụ cột của gia đình và xã hội.

Song song với đó là các hoạt động lan tỏa giá trị bền vững khác như "Góp xanh cho lá phổi an lành" - kêu gọi cộng đồng chung tay vì môi trường sống trong lành thông qua các hoạt động trồng cây, chương trình "2.000 tủ thuốc Bảo Thanh" trao tặng các tủ thuốc chăm sóc hô hấp tới cộng đồng, góp phần hỗ trợ y tế cơ sở và những đối tượng khó khăn.

(Nguồn: Bổ phế Bảo Thanh)