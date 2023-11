500 chuyên viên kinh doanh dự lễ ra quân The Maris Vũng Tàu

Lễ ra quân tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu với chủ đề "Chinh phục trái tim thành phố biển" vừa diễn ra ngày 6/11.

Sự kiện quy tụ hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các sàn đại lý phân phối dự án, bao gồm: MT Holding, IQI Việt Nam, DC Holdings và PQR. Những tiềm năng từ sản phẩm, uy tín từ chủ đầu tư và tiến độ triển khai dự án The Maris Vũng Tàu được nhiều chuyên viên môi giới đánh giá cao.

Đại diện chủ đầu tư TDG Group và các sàn đại lý phân phối thực hiện nghi thức ký kết dự án The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Trong không khí sôi động của buổi lễ ra quân, ông Bùi Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc TDG Group, chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị dành nhiều tâm huyết với tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu. Hiện nay, dự án có sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng Agribank, các tiện ích như nhà hát, biểu tượng cối xay gió, khu biệt thự, suối nguồn hạnh phúc với 1.000 con cá Lý Ngư... đã đi vào hoạt động.

"Sự kiện hôm nay lần nữa ghi dấu The Maris Vũng Tàu sẽ trở thành điểm đến đẳng cấp thu hút nhiều du khách thượng lưu trong và ngoài nước, đưa thành phố Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao và điểm đến được yêu thích", ông Bùi Ngọc Tuấn nói.

The Maris Vũng Tàu là tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao quy mô 23 ha tại trung tâm thành phố Vũng Tàu.

Toàn cảnh lễ ra quân dự án The Maris Vũng Tàu ngày 6/11. Ảnh: TDG Group

Dự án tọa lạc trên đường 3/2 và bên bãi biển Chí Linh thuộc phường 10, 11, thành phố Vũng Tàu, do TAMA Architects tư vấn thiết kế. Vị trí trung tâm này giúp The Maris Vũng Tàu kết nối thuận tiện đến các đô thị trọng điểm như TP HCM hay sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Đến với The Maris Vùng Tàu, du khách có thể thuận lợi hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố biển.

Theo ông Lê Ngọc Tám - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh 5, ngân hàng này vừa qua đã ban hành thông báo về việc cấp tín dụng bổ sung cho công ty và dự án The Maris Vũng Tàu.

Tiếp nối sự kiện, đại diện chủ đầu tư và hơn 500 nhân viên kinh doanh đến từ các đối tác phân phối chiến lược phất cao ngọn cờ dự án. Tất cả đồng lòng hô khẩu hiệu "quyết tâm chinh phục thành phố biển".

Bên cạnh đó, chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng và chuyên viên kinh doanh; đặc biệt là ưu đãi cho khách hàng khi sở hữu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric.

Phối cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Cụ thể, chiết khấu 2% cho khách hàng mua sỉ; rút thăm may mắn đến 50 triệu đồng; tặng gói nội thất châu Âu trị giá 400 triệu. Ngoài ra, căn hộ "du thuyền" Vega Alaric thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu còn áp dụng chính sách "trợ lực" từ ngân hàng khi được hỗ trợ vay 60% giá trị căn hộ và hưởng lãi suất 0% đến 18 tháng.

Với hơn 100 tiện ích nội khu cùng chuỗi lễ hội được tổ chức quy mô, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến với thành phố biển Vũng Tàu.

(Nguồn: TDG Group)