500 cảnh sát phá đường dây cho vay nặng lãi 1.000 tỷ đồng

Nghệ AnĐường dây "tín dụng đen" lớn nhất tỉnh cho trên 10.000 người vay khoảng 1.000 tỷ đồng, lãi suất 5.000 đồng cho một triệu đồng trong một ngày.

Một số văn phòng của Tân Tín Đạt lúc cảnh sát ập vào. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 15/12 gần 500 cảnh sát đồng loạt chia thành nhiều mũi khám xét 51 điểm văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở Nghệ An và 27 địa phương trên cả nước. 52 người bị bắt.

Cơ quan điều tra phong tỏa 56 tài khoản ngân hàng, xác định Tân Tín Đạt với vỏ bọc là công ty tài chính những thực chất cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành.

Đây là đường dây "tín dụng đen" lớn nhất bị phát hiện ở Nghệ An từ trước tới nay.

Công ty Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng, 39 tuổi, trú ở Vinh, làm giám đốc.

Công an niêm phong tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 7, Công an Nghệ An từng bắt 4 nhóm "tín dụng đen" cho vay khoảng 500 tỷ đồng ở nhiều tỉnh với lãi suất 3.000-8.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Nguyễn Hải