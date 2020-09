50 thương hiệu thời trang giảm đến nửa giá

50 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức sự kiện giảm đến nửa giá ngày 30/9 đến 4/10, kèm nhiều phần quà đặc biệt.

"Đại tiệc mùa thu Private Super Sale" diễn ra tại khách sạn Rex Hotel, TP HCM, do nhà phân phối DAFC tổ chức. Theo đó, các thương hiệu đình đám của kinh đô thời trang Paris (Pháp), Milan (Italy), London (Anh), New York (Mỹ) sẽ triển khai nhiều deal giảm sâu. Trong đó có loạt thương hiệu chinh phục các tín đồ thời trang như: Versace, Burberry, Salvatore Ferragamo, Giuseppe Zanotti, Bally, Tumi, Emporio Armani, Paul & Shark, Liu Jo, Armani Exchange, Weill, Versace Jeans, Kids Fashion World, Jacqueline (Balmain, Elie Saab, Zuhair Murad, Marchesa, Jimmy Choo...), RESA (Versus Verace, Three Floor, Cavalli Class, Just Cavalli, L.K.Bennett...).

Quỳnh Anh Shyn nhiều lần "săn" được món đồ yêu thích tại "Đại tiệc mùa thu".

Mọi năm, sự kiện Private Super Sale được các fashionista, nghệ sĩ và người yêu thích hàng hiệu trông đợi. Đa số cho rằng đây là dịp hiếm hoi họ có thể sở hữu các sản phẩm xa xỉ với ưu đãi, thậm chí rẻ hơn nửa giá so với bình thường. Loạt ưu đãi thêm, phần quà hấp dẫn khi mua cùng lúc nhiều món đồ cũng là một trong những lý do khiến chương trình thường niên này được quan tâm.

Đàm Vĩnh Hưng - "tay chơi hàng hiệu" showbiz Việt - cũng là tín đồ của sự kiện mua sắm.

Năm nay, tín đồ mua sắm được giảm thêm 5% khi mua ba sản phẩm và 10% khi mua năm món gồm: quần áo, túi da, vali, giày, thắt lưng đang giảm không vượt quá nửa giá.

Bên cạnh đó, với mỗi hóa đơn 20 triệu đồng, người tiệu dùng được tặng thêm E-code 500.000 đồng; 35 triệu tặng thêm E-code một triệu đồng và hóa đơn 50 triệu nhận E-code 1,5 triệu. Có thể sử dụng trong các lần mua sắm kế tiếp từ ngày 1/10 đến hết 3/10.

Các nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng cũng là "tín đồ" mua sắm hàng hiệu. Từ trái qua: Kye, Quân AP và Han Sara.

"Hàng nghìn món đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm phục vụ khách hàng trong sự kiện này. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm có số lượng giới hạn, mọi người cần nhanh tay chọn cho mình trang phục ưng ý", đại diện DAFC nói thêm. DAFC là nhà phân phối lớn, cung cấp hàng xa xỉ chính hãng.

Vạn Phát (ảnh: DAFC)