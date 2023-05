50% người chết trong tai nạn giao thông vì không thắt dây an toàn

MỹĐến một nửa số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trong 2021 là do không thắt dây an toàn.

Sử dụng dây đai an toàn đúng cách và nhất quán là cách cứu sống mạng người. Nhưng trong năm 2021, đến 50% số người thiệt mạng trên ôtô trong các vụ tai nạn giao thông đã không thắt dây an toàn. Con số này khoảng 12.000 người - mức cao nhất trong 10 năm.

Những thống kê nghiệt ngã này được công bố mới đây bởi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), kết hợp với chiến dịch thường niên "Click It or Ticket" nhằm thúc ép các tài xế cũng như người ngồi trên ôtô thắt dây an toàn để giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn.

Việc thắt dây rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng không phải ai lên ôtô cũng sẵn sàng sử dụng, kể cả các tài xế. Ảnh: iStock

"Việc cài dây chỉ mất hai giây, nhưng có thể cứu mạng sống của bạn", Ann Carlson, cố vấn trưởng của NHTSA, nói trong thông báo.

Các tài xế xe con cũng như bán tải chiếm tỷ lệ cao nhất trong số vụ thương vong suốt gần 20 năm qua. Riêng trong 2021, đến 60% tài xế xe bán tải thiệt mạng do không thắt dây, so với 49% tài xế xe SUV, 47% ở xe con và 44% xe van. Cùng năm, 64% hành khách trên xe bán tải tử nạn cũng do không thắt dây.

"Dây an toàn của bạn là cách bảo vệ tốt nhất trước những thương tổn nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra tai nạn, và việc thắt dây an toàn là luật bắt buộc ở phần lớn các bang", Carlson nói, thêm rằng "dù bạn ngồi ghế trước hay ghế sau, hãy sử dụng dây an toàn mọi lúc, trong mọi hành trình".

Các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như chính quyền bang trên khắp nước Mỹ sẽ làm việc cùng nhau từ 22/5-4/6 để thúc đẩy chiến dịch "Click It or Ticket" 2023.

Chiến dịch tập trung vào những tài xế ít có xu hướng thắt dây an toàn, như những người thường lái xe vào ban đêm và những người trẻ. Trong 2021, số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tử vong vào ban đêm cao hơn ban ngày, với 57% so với 43%. Và 61% nạn nhân thiệt mạng thuộc độ tuổi 25-34 - cao nhất trong các nhóm tuổi.

Mỹ Anh (theo Forbes)