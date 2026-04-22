5 yếu tố làm tăng nguy cơ xơ gan

Mỡ tích tụ lâu ngày ở gan, uống nhiều rượu bia khiến bào gan tổn thương liên tục dẫn đến viêm gan mạn tính, nguy cơ cao phát triển xơ gan.

Xơ gan là tình trạng sẹo hình thành một thời gian dài gan gan mạn tính hoặc tổn thương lặp đi lặp lại. Khi gan cố gắng tự phục hồi, collagen và các protein khác tích tụ trong tế bào, tạo thành mô sẹo và làm thay đổi cấu trúc gan, khiến cơ quan này khó hoạt động bình thường.

Xơ gan thường phát triển chậm và không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, mất cảm giác thèm ăn, buồn nôn, đau bụng, giảm cân ngoài ý muốn, ngứa, vàng da, dễ bầm tím và chảy máu... Dưới đây là một số yếu tố có thể gây xơ gan.

Bệnh về gan

Nếu mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan do rối loạn chuyển hóa hoặc viêm gan virus, nguy cơ tiến triển thành xơ gan sẽ cao hơn bình thường. Các bệnh lý này gây tích tụ mỡ và tổn thương tế bào gan, lâu dần dẫn đến viêm mạn tính và hình thành mô sẹo.

Viêm gan tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm tế bào gan, gây viêm kéo dài và góp phần thúc đẩy xơ hóa. Ngoài ra, tình trạng nhiễm sắt (hemochromatosis) làm tích tụ sắt trong gan cũng có thể gây tổn thương và dẫn đến xơ gan nếu không được kiểm soát.

Uống nhiều rượu, bia

Uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể làm tổn thương cơ quan này, tăng nguy cơ xơ gan. Quá trình gan xử lý cồn thường tạo ra chất acetaldehyde gây viêm và tiêu diệt tế bào gan. Tế bào gan bị tổn thương liên tục dẫn đến viêm gan mạn tính. Các tế bào gan bị chết được thay thế bằng mô sẹo (xơ), làm gan mất chức năng thải độc.

Dùng thuốc không theo chỉ định

Sử dụng lâu dài hoặc quá liều một số loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc giảm đau, thuốc chống trầm cảm hay một số loại kháng sinh làm suy yếu hệ miễn dịch, tổn thương gan. Người trưởng thành nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc ở các nhà thuốc khi chưa được chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh.

Hút thuốc lá, tiếp xúc chất độc

Người mắc các bệnh gan như viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ có nguy cơ tiến triển xơ gan cao hơn nếu hút thuốc lá. Các chất độc trong khói thuốc có thể làm tăng phản ứng viêm, thúc đẩy tổn thương gan và làm bệnh tiến triển nhanh hơn theo thời gian.

Việc tiếp xúc kéo dài với một số chất độc hại trong môi trường như chì, cadmium và polychlorinated biphenyls (PCBs) cũng góp phần thúc đẩy quá trình xơ hóa gan, làm tăng nguy cơ tiến triển thành xơ gan.

Béo phì

Béo phì làm tăng nguy cơ xơ gan theo nhiều khía cạnh như mỡ bụng giải phóng axit béo tự do vào máu, khiến gan không thể chuyển hóa hết và tích tụ mỡ quá mức, trực tiếp phá hủy cấu trúc gan. Thừa cân thường đi đôi với kháng insulin, rối loạn chuyển hóa đường và mỡ, làm tình trạng viêm gan nghiêm trọng hơn, lâu dần gan mất chức năng do xơ hóa.

Anh Chi (Theo Health, WebMD)