Theo báo cáo tài chính, đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay của VietinBank đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm, mức cao nhất trong nhóm Big 4 và vượt trung bình ngành 9,9%. Tín dụng được phân bổ đồng đều, tập trung vào sản xuất kinh doanh, giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro và tối ưu chi phí vốn.
Chiến lược phân bổ vốn linh hoạt giúp VietinBank thích ứng với biến động thị trường, đồng thời duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) quý II giảm nhẹ. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm năng lượng, nông nghiệp, linh kiện điện tử, vận tải, bất động sản khu công nghiệp và dệt may.
Một trong những yếu tố hỗ trợ VietinBank tăng trưởng dư nợ là mở rộng ứng dụng công nghệ vào quy trình cho vay, đặc biệt ở mảng trực tuyến cho nhiều phân khúc khách hàng.
Sản phẩm vay sản xuất kinh doanh của VietinBank hiện được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, từ khâu đề nghị vay, xét duyệt, giải ngân đến quản lý lịch trả nợ, thông qua ứng dụng VietinBank iPay dành cho khách hàng cá nhân và VietinBank eFast dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Ra mắt từ tháng 5/2024, kênh vay online nhanh chóng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu tiên, ngân hàng xử lý 90.000 món vay, với doanh số giải ngân đạt 120 nghìn tỷ đồng. Sáu tháng tiếp theo, con số này tăng gấp ba lên 300.000 món vay, với doanh số giải ngân đạt 450 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân trực tuyến hiện chiếm 50% tổng giải ngân của ngân hàng, đánh dấu sự dịch chuyển mạnh từ mô hình giao dịch tại quầy sang môi trường số.
Việc số hóa quy trình mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Đối với khách hàng, thời gian giải ngân được rút ngắn chỉ còn 2-5 phút, không cần đến quầy giao dịch, đồng thời có thể quản lý toàn bộ khoản vay ngay trên ứng dụng. Về phía ngân hàng, thời gian xử lý được tối ưu, năng suất lao động nâng cao, chi phí vận hành giảm và năng lực cạnh tranh trên thị trường được củng cố.
Theo đại diện VietinBank, đây không chỉ là những cải tiến về kỹ thuật mà còn là bước chuyển "về chất" của sản phẩm vay sản xuất kinh doanh, đưa mô hình truyền thống lên nền tảng ngân hàng số hiện đại, minh bạch và được cá nhân hóa theo hành vi người dùng.
Nửa đầu năm nay, VietinBank tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thu hồi nợ xử lý rủi ro (XLRR), nối tiếp kết quả đạt được từ năm 2024. Ngân hàng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị tín dụng, tập trung giám sát dòng tiền và tình hình tài chính - kinh doanh của khách hàng, đồng thời phối hợp cùng các bên liên quan xây dựng phương án trả nợ phù hợp.
Hoạt động xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện đúng quy định pháp luật, nhằm tối đa hóa giá trị thu hồi. Các giải pháp được triển khai linh hoạt, kiên quyết, giúp nâng cao hiệu quả xử lý nợ và giảm rủi ro tín dụng một cách bền vững.
Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thu hồi nợ xấu đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đại diện VietinBank, các khoản nợ xấu và nợ XLRR đều được kiểm soát từ sớm, có kế hoạch xử lý dài hạn để duy trì kết quả thu hồi ổn định cho những năm tiếp theo.
Nửa đầu năm 2025, VietinBank ghi nhận kết quả tích cực trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. Riêng quý II, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,31%, giảm 0,24 điểm % so với cuối quý I; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt gần 135%. Chi phí trích lập dự phòng giảm 62% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng.
Để đạt được kết quả này, VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II và chủ động nghiên cứu Basel III, tích hợp quản trị rủi ro vào lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ vốn và tài chính, giúp nâng cao khả năng chống chịu và chủ động ứng phó với các biến động thị trường.
Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chất lượng nợ được triển khai trên toàn hệ thống, từ hội sở đến chi nhánh. VietinBank rà soát cơ chế phân quyền, giao chỉ tiêu và thẩm định tín dụng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa bộ phận kiểm soát nợ và đơn vị kinh doanh, đặc biệt ở mảng bán lẻ.
Đáng chú ý, VietinBank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tín dụng, nổi bật là mô hình cảnh báo sớm (EWS), kết hợp thống kê và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với các công cụ đo lường rủi ro xuyên suốt chu trình tín dụng. Những biện pháp này giúp ngân hàng duy trì chất lượng tín dụng ổn định, giảm áp lực dự phòng và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, VietinBank ghi nhận cải thiện rõ rệt ở thu nhập ngoài lãi, đặc biệt từ mảng kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Quý II/2025, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 213,2 tỷ đồng, tăng gấp 8,6 lần so với cùng kỳ, trong khi mảng chứng khoán đầu tư từ lỗ đã chuyển sang lãi, phản ánh hiệu quả quản lý danh mục và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường.
Sự cải thiện này góp phần nâng tổng thu nhập ngoài lãi của VietinBank tăng 18% trong 6 tháng đầu năm 2025, giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào thu nhập từ lãi thuần, đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận bền vững.
Nhờ hiệu quả của chiến lược tín dụng thận trọng, đa dạng hóa nguồn thu và chuyển đổi số, VietinBank thu về 12,1 nghìn tỷ đồng trong quý II, tăng 80% so với cùng kỳ, trở thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ngành, đồng thời cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, giữ vững top 2 ngành ngân hàng.
Nội dung: Ngọc Lệ | Thiết kế: Thái Hưng | Ảnh: VietinBank