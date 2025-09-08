Theo báo cáo tài chính, đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay của VietinBank đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm, mức cao nhất trong nhóm Big 4 và vượt trung bình ngành 9,9%. Tín dụng được phân bổ đồng đều, tập trung vào sản xuất kinh doanh, giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro và tối ưu chi phí vốn.

Chiến lược phân bổ vốn linh hoạt giúp VietinBank thích ứng với biến động thị trường, đồng thời duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) quý II giảm nhẹ. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm năng lượng, nông nghiệp, linh kiện điện tử, vận tải, bất động sản khu công nghiệp và dệt may.

Một trong những yếu tố hỗ trợ VietinBank tăng trưởng dư nợ là mở rộng ứng dụng công nghệ vào quy trình cho vay, đặc biệt ở mảng trực tuyến cho nhiều phân khúc khách hàng.

Sản phẩm vay sản xuất kinh doanh của VietinBank hiện được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, từ khâu đề nghị vay, xét duyệt, giải ngân đến quản lý lịch trả nợ, thông qua ứng dụng VietinBank iPay dành cho khách hàng cá nhân và VietinBank eFast dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Biểu đồ tăng trưởng quy mô giải ngân online tại VietinBank.

Ra mắt từ tháng 5/2024, kênh vay online nhanh chóng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu tiên, ngân hàng xử lý 90.000 món vay, với doanh số giải ngân đạt 120 nghìn tỷ đồng. Sáu tháng tiếp theo, con số này tăng gấp ba lên 300.000 món vay, với doanh số giải ngân đạt 450 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân trực tuyến hiện chiếm 50% tổng giải ngân của ngân hàng, đánh dấu sự dịch chuyển mạnh từ mô hình giao dịch tại quầy sang môi trường số.

Việc số hóa quy trình mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Đối với khách hàng, thời gian giải ngân được rút ngắn chỉ còn 2-5 phút, không cần đến quầy giao dịch, đồng thời có thể quản lý toàn bộ khoản vay ngay trên ứng dụng. Về phía ngân hàng, thời gian xử lý được tối ưu, năng suất lao động nâng cao, chi phí vận hành giảm và năng lực cạnh tranh trên thị trường được củng cố.

Theo đại diện VietinBank, đây không chỉ là những cải tiến về kỹ thuật mà còn là bước chuyển "về chất" của sản phẩm vay sản xuất kinh doanh, đưa mô hình truyền thống lên nền tảng ngân hàng số hiện đại, minh bạch và được cá nhân hóa theo hành vi người dùng.

Nửa đầu năm nay, VietinBank tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thu hồi nợ xử lý rủi ro (XLRR), nối tiếp kết quả đạt được từ năm 2024. Ngân hàng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị tín dụng, tập trung giám sát dòng tiền và tình hình tài chính - kinh doanh của khách hàng, đồng thời phối hợp cùng các bên liên quan xây dựng phương án trả nợ phù hợp.