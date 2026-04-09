5 việc nên làm trước bữa trưa giúp giảm cân

Ăn bữa sáng giàu protein và chất xơ, chuẩn bị thực đơn lành mạnh cho bữa trưa để bổ sung năng lượng phù hợp cho cơ thể, hạn chế ăn vặt, giúp giảm cân.

Ăn bữa sáng giàu chất xơ và protein

Những người ăn ít, qua loa hoặc bỏ bữa sáng có xu hướng ăn nhiều vào buổi trưa. Thói quen này tích tụ calo nhanh, dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, thiếu năng lượng. Người giảm cân nên chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất xơ và protein để duy trì năng lượng suốt buổi sáng cho đến bữa trưa. Bữa ăn sáng giàu protein hỗ trợ giữ lượng đường trong máu ổn định, hạn chế cảm giác thèm ăn vào cuối ngày.

Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt cung cấp năng lượng lâu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa carbs. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, tạo cảm giác no lâu, góp phần giảm cân.

Uống nước

Uống đủ nước quan trọng đối với việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể. Uống nước trước bữa ăn sáng có thể giảm cân tốt hơn nhờ tăng cảm giác no, giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn. Thêm 1-2 ly nước sau bữa ăn sáng và uống trước bữa trưa để giảm cảm giác đói, góp phần duy trì đường huyết và tiêu hóa ổn định.

Bữa sáng đầy đủ protein, chất xơ giúp no lâu. Ảnh: Anh Chi

Vận động cơ thể

Tập thể dục vào một thời điểm cố định trong ngày giúp duy trì thói quen tập luyện đều đặn, kỷ luật. Vận động cơ thể vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích như tăng năng lượng và khả năng tập trung, điều chỉnh lượng đường trong máu. Tập thể dục ngoài trời 10-15 phút sau bữa sáng hoặc giữa buổi sáng còn hỗ trợ đốt calo, giảm cân.

Người trưởng thành nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 150 phút mỗi tuần. Người giảm cân cần tập luyện nhiều hơn mức này để tăng lượng calo đốt cháy. Nên xen kẽ các bài vận động nhẹ nhàng với tập gym, tạ, để tạo thâm hụt calo nhiều hơn.

Lên kế hoạch bữa ăn

Chuẩn bị trước hoặc quyết định ăn gì cho bữa trưa giúp bạn tránh được thói quen ăn vặt khi chưa đến bữa. Nên lên thực đơn cho bữa trưa từ tối hôm trước, sơ chế sẵn để chế biến nhanh, thuận tiện hơn. Bữa trưa nên giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và protein nạc (trứng, cá, gà, vịt, đậu...) để no lâu hơn và ngăn lựa chọn thức ăn nhanh không có lợi cho sức khỏe.

Thực hành thiền chánh niệm

Căng thẳng mạn tính có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormone leptin và ghrelin. Các hormone này có tác dụng điều chỉnh cảm giác thèm ăn, đói, no. Phương pháp thực hành chánh niệm như thiền định có thể làm giảm độ nhạy cảm với căng thẳng, điều chỉnh cảm xúc bằng cách tập trung nhận thức vào suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác cơ thể.

Bạn nên dành vài phút thực hành chánh niệm vào buổi sáng hoặc trước bữa trưa để tăng khả năng chú ý, ngăn tình trạng ăn uống do căng thẳng. Ngồi yên lặng 5-10 phút và hít thở theo các bài tập cũng là một cách thực hành chánh niệm có lợi.

Anh Chi (Theo Eating Well)