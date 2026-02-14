5 VĐV hoàn thành giải marathon ở độ cao nhất thế giới

ChileSibusiso Vilane, 55 tuổi, là một trong 5 VĐV hoàn thành cuộc đua lập kỷ lục thế giới ở độ cao gần 7.000 m so với mực nước biển, nơi lượng oxy chỉ còn chưa đến một nửa so với bình thường.

Giải marathon ở độ cao nhất thế giới (World’s Highest Marathon) khởi tranh hôm 10/2 từ độ cao 6.893 m trên đỉnh Ojos del Salado ở Chile - ngọn núi lửa cao nhất thế giới. Chỉ một nửa số VĐV ban đầu hoàn thành hành trình lập kỷ lục, trong đó có ông Sibusiso Vilane, nhà leo núi Nam Phi và là người da màu đầu tiên chinh phục Đỉnh Everest.

5 VĐV thi đấu World’s Highest Marathon ngày 10/2. Ảnh: World's Highest Marathon

Danh sách thi đấu ban đầu gồm 10 người, nhưng sau 12 giờ leo đêm để lên đỉnh, chỉ 5 người đủ thể lực đứng vào vạch xuất phát. Ở độ cao gần 7.000 m - cao hơn khoảng 2.000 m so với Mont Blanc - lượng oxy chỉ còn 44%, khiến việc hô hấp trở thành thử thách lớn. Các VĐV phải đối mặt với nhiệt độ -12 độ C, cảm giác lạnh -30 độ C và gió giật tới 100 km/h.

Vilane mất 18 giờ để hoàn thành quãng đường đổ dốc 42,2 km. Tính cả chặng leo lên đỉnh, tổng thời gian di chuyển bằng chân của ông kéo dài khoảng 30 giờ, gần như không ăn và không ngủ suốt hơn 48 giờ.

"World’s Highest Marathon khẳng định điều tôi luôn tin tưởng", Vilane nói. "Chúng ta không có giới hạn nào ngoài những giới hạn tự đặt ra cho mình. Chúng ta có thể đi xa hơn nhiều so với những gì bản thân nghĩ".

Ông gọi đây là thử thách thể chất và tinh thần khắc nghiệt nhất từng trải qua, dù trước đó đã hoàn tất thử thách "Seven Summits" - chinh phục đỉnh cao nhất của mỗi châu lục.

Vilane leo Núi Kilimanjaro năm 1999, chinh phục Everest theo sườn nam năm 2003 và sườn bắc năm 2005, trở thành người châu Phi da màu đầu tiên hai lần đặt chân lên đỉnh cao nhất thế giới bằng hai cung đường khác nhau. Năm 2006, ông lần lượt chinh phục Aconcagua, Mount Elbrus, Carstensz Pyramid và Vinson Massif, đến năm 2008 hoàn thành đỉnh Denali.

Để duy trì thể lực, Vilane thường xuyên tham gia marathon và ultramarathon, trong đó có giải Two Oceans Marathon và Comrades Marathon.

Ngoài Vilane, nhà thám hiểm và nhân vật truyền hình Anh Aldo Kane, tay đua xe đạp lập kỷ lục thế giới Mark Beaumont và CEO Paul Gurney hoàn thành hành trình trong 16 giờ 34 phút. VĐV ultra marathon người Anh Sara Storey về đích cùng Vilane sau đó 90 phút.

Ban tổ chức cho biết giải "World’s Highest Marathon" đang chờ xác nhận chính thức từ Kỷ lục Thế giới Guinness cho danh hiệu marathon diễn ra ở độ cao lớn nhất thế giới.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)