Ba trụ sở cũ đầu tiên ở TP HCM chuyển thành trường học

3 trường cải tạo từ trụ sở cũ và 2 trường xây mới sẽ đáp ứng gần 3.400 suất học lớp 10 ở TP HCM trong năm nay.

Ngày 23/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM xác nhận kế hoạch đưa 5 trường mới vào hoạt động, tuyển sinh ngay năm nay.

Trong số này, 2 trường THPT được xây mới hoàn toàn tại phường Phú Mỹ và Dĩ An, thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Ba trường còn lại được cải tạo, chuyển đổi công năng từ trường Trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở UBND quận 12 và Tân Phú cũ. Trong đó, mặt bằng UBND quận 12 cũ được chuyển đổi thành một trường liên cấp từ tiểu học đến THPT.

Sở đánh giá việc có thêm 5 trường mới tại các "điểm nóng" về dân cư sẽ giúp giải tỏa áp lực tuyển sinh đầu cấp. Dự kiến, mỗi trường tuyển khoảng 15 lớp 10, tổng cộng gần 3.400 suất học.

Năm nay, áp lực tuyển sinh tại TP HCM là rất lớn khi có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Hệ thống công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên dự kiến đáp ứng khoảng 80% nhu cầu, số còn lại có thể sang trường tư thục hoặc hệ trung cấp, cao đẳng nghề.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao trụ sở cũ nằm trong chiến dịch chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ năm học 2026 - 2027 do Chủ tịch thành phố phát động hồi đầu tháng 3.

Hiện, TP HCM cần thêm gần 17.500 phòng học để đạt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Toàn cảnh trụ sở UBND quận 12 cũ, được chuyển đổi thành trường liên cấp. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn